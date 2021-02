Valerio Massimo Manfredi e sua moglie ritrovati esanimi nella loro casa a Roma

Le ultime notizie arrivano da Roma ma non è ancora chiaro che cosa sia successo nell’abitazione del noto scrittore. Valerio Massimo Manfredi e sua moglie sono stati stati ritrovati esanimi nel loro appartamento nella capitale. I due al momento sono in ospedale, dove si cerca di capire che cosa sia successo. Ancora pochissime le informazioni in merito ai fatti accaduti, si sa solo che è stata la figlia a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine non riuscendo a mettersi in contatto con sua madre e con suo padre.

Ma vediamo le ultime notizie da Roma.

Valerio Massimo Manfredi e sua moglie trovati privi di sensi in casa

Manfredi, secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. A chiamare i soccorsi è stata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dal 118.

Entrambi sono stati portati in ospedale, al momento ricoverati in due posti diversi. Si trovano al San Camillo e all’Umberto I, in gravi condizioni. L’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto, secondo le prime notizie, ci sono polizia e vigili del fuoco che stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Ma è ancora presto per trarre delle conclusioni. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l’appartamento. Probabilmente visto che i due erano ancora a letto, potrebbero aver perso i sensi per molte ore nel sonno, le loro condizioni infatti risultano essere gravi, stando alle prime indiscrezioni che arrivano dagli ospedali dove sono stati ricoverati.