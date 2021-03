Federico Ciontoli sui social: “Ho dei punti critici da chiarire, c’è una spiegazione”

Federico Ciontoli torna a parlare e lo fa sui social, annunciando qualcosa di molto importante. “Ieri gli avvocati mi hanno comunicato che è stata fissata per il 3 maggio la data dell’udienza per la Cassazione. Pensavo fosse più in là ma non è così” ha detto Federico in un video postato sui social. Poi ha continuato dichiarando: “Spero solo che questa volta non ci siano pressioni mediatiche o politiche e che si giudichi solo secondo giustizia”. Ricordiamo che Federico Ciontoli, è imputato nel processo per l’omicidio di Marco Vannini, ucciso la notte tra il 17 e il 18 maggio dal padre Antonio. Dopo anni di silenzio, Federico Ciontoli ha deciso di iniziare a parlare, distaccandosi in qualche modo dalla sua “famiglia”. Vuole parlare in quanto Federico, non in quanto figlio del Ciontoli o membro di quella famiglia. Ed è per questo che ha aperto anche un profilo pubblico su Facebook dove posta dei contenuti per raccontare la sua versione dei fatti e il suo punto di vista.

Il video di Federico Ciontoli arriva sui social dopo che la Corte di Cassazione ha stabilito la data del 3 maggio: gli ermellini si riuniranno per decidere sulla sentenza di Appello Bis che ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. Per i familiari ( i figli, Federico e Martina, la moglie Maria Pezzillo) a 9 anni e 4 mesi.

Federico Ciontoli torna a parlare sui social

Nel video, postato ieri, Federico Ciontoli spiega: “Pensavo di avere più tempo per chiarire quei punti di cui non avevo avuto la forza di parlare in pubblico, ma non è così. Sto valutando di pubblicare un video o una diretta tra due o tre settimane per poter chiarire quei punti critici, per i quali c’è una spiegazione. In questi giorni ho lavorato anche a una delle strumentalizzazioni che i programmi televisivi hanno fatto su di me e spero che si possa capire quanto questo tipo di operazioni vadano a influenzare le opinioni che ci facciamo”.