Nuovi colori regioni: il Lazio torna arancione ma da martedì 30 marzo

Arrivano le ultime notizie per quello che riguarda i nuovi colori delle regioni italiane a partire dal 29 marzo 2021. Come saprete, il venerdì è il giorno delle decisioni e si delinea quindi il nuovo quadro. Prima dei tre giorni di zona rossa ( i giorni di Pasqua 3-4-5 aprile 2021), durante i quali tutte le regioni di Italia seguiranno il lockdown più duro, ci sarà una breve “tregua” se così possiamo definirla, almeno per le regioni in arancione ( dove sono aperti i centri estetici e i parrucchieri, ad esempio, ma anche alcuni negozi che invece nelle zone rosse sono chiusi). Nessun cambiamento significativo al momento: la situazione in Italia non migliora anzi, nonostante tutte le chiusure, ci sarebbero, stando alle ultime news, due regioni pronte a entrare in zona rossa. Una sola regione invece dovrebbe passare in zona arancione ed è il Lazio, cosa che era trapelata anche nei giorni passati. La novità è che il Lazio passerà in zona arancione si, ma da martedì perchè bisogna comunque attendere che passino 15 giorni dall’entrata in zona rossa.

Nella ultime ore si è anche parlato delle zone gialle: viene confermata la decisione di non avere nessuna regione in zona gialla almeno fino al 30 aprile 2021.

Per quanto riguarda invece l’ufficialità di questi nuovi colori, si attende come sempre l’ordinanza di Speranza firmata entro la serata di oggi.

Nuovi contagi covid 19: la situazione dell’Rt in Italia

Tredici Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Valle d’Aosta) ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,5 compatibile con uno scenario di tipo 4, e un’altra (Calabria) ha un Rt con il limite inferiore maggiore di 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Otto Regioni hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Nuovi colori regioni dal 29 marzo 2021

Stando alle ultime notizie sono due le regioni che passano dalla zona arancione alla zona rossa e sono la Toscana e la Calabria. Tutte le altre regioni restano nella stessa zona in cui sono state nella settimana precedente a eccezione, come detto prima, del Lazio che dal 30 marzo 2021 passerà in zona arancione.

( fonte foto La vita in diretta)