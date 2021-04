La Via Crucis di Papa Francesco scritta da bambini e ragazzi per la Pasqua 2021: il libretto

Andrà in onda questa sera la Via Crucis in diretta da Roma. Anche quest’anno vedremo Papa Francesco in piazza San Pietro e non al Colosseo. A differenza di quanto successo lo scorso anno, quando a Pasqua vivevamo il dramma dell’emergenza coronavirus, il pontefice non sarà da solo. Le immagini dei riti pasquali lo scorso anno, avevano fatto il giro del mondo per la loro potenza simbolica. Il Papa da solo, con la croce, nella basilica semi deserta. Quest’anno, rispettando le regole anti covid, saranno presenti anche altre persone, come è già successo domenica delle palme. E se per la Via Crucis dello scorso anno il Papa aveva scelto medici e infermieri, per la Pasqua 2021, sarà la volta di bambini e ragazzi veri protagonisti di questo venerdì santo. Sono stati loro infatti a scrivere le riflessioni per la via Crucis che ascolteremo oggi, 2 aprile 2021.

La Via Crucis con Papa Franceso sarà trasmessa questa sera in diretta su Rai 1 a partire dalle 20,50 circa.

Pasqua 2021: la via Crucis scritta dai bambini

Nelle riflessioni dei piccoli che hanno scritto i commenti che accompagnano le stazioni della Via Crucis, si parla delle croci che i bambini portano. Raccontano delle loro esperienze di vita e di come sia spesso difficile parlare con gli adulti di quello che accade nelle loro giornate. Tanti spunti di riflessione che potranno servire anche per capire cosa provano i bambini e che cosa hanno provato anche in quest’ultimo anno, difficile per tutti ma soprattutto per loro che sono stati i più sacrificati.

I testi e i disegni a commento delle 14 Stazioni, che accompagnano Francesco durante il rito sul sagrato della Basilica di San Pietro, sono realizzati da loro: bambini e bambine, ragazzi e ragazze della parrocchia romana dei Santi Martiri dell’Uganda, del gruppo scout Agesci “Foligno I” e di due case famiglia di Roma.

Per scaricare il libretto della Via Crucis clicca sul tasto “Scarica il libretto”

Papa Francesco-Un uomo di parola: il film in onda dopo la Via Crucis

Papa Francesco si racconta nel docufilm “Papa Francesco – Un uomo di parola”, in onda in prima visione assoluta venerdì 2 aprile, alle 23.35 su Rai1. Nel documentario, firmato da Wim Wenders, il Pontefice affronta i temi a lui più cari e risponde a domande sulle principali sfide globali del nostro tempo: la giustizia sociale, le diseguaglianze, il materialismo, la povertà, la crisi ecologica.