Ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato per scippo

In questi oltre 20 anni di Uomini e Donne, dallo studio di Maria de Filippi sono passate centinaia e centinaia di persone e spesso succede che uno dei protagonisti del programma si metta nei guai. Non è la prima volta quindi che vi raccontiamo di storie che si intrecciano con la cronaca nera. Da ieri circola questa notizia, che sembrerebbe esser stata ormai confermata: un ex cavaliere del trono over è stato arrestato. Avrebbe scippato una donna per le strade di Sanremo e sarebbe quindi finito in manette.

Ma vediamo di capire di più di questa vicenda.

Ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato in Liguria: le news

Patrizio, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avrebbe commesso il fatto due anni fa. Poi però si era trasferito in Francia. Non appena è rientrato in Italia per rinnovare il passaporto, i carabinieri di Imperia lo avrebbero arrestato. A raccontare con maggiori dettagli la notizia, è La Stampa, che collega il Faggioli a Uomini e Donne. Si legge sul giornale:

L’uomo ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia.

E poi il riferimento al programma di Canale 5:

In carcere, accusato di scippo, è finito Patrizio Faggioli, 57 anni, italiano che vive e lavora in Costa Azzurra (a Cannes), che nel 2014 aveva avuto un momento di notorietà nazionale per la sua partecipazione come «tronista» alla trasmissione «Uomini e Donne» di Maria De Filippi

In realtà il Faggioli non era un tronista ma un cavaliere della formula trono over di Uomini e Donne. L’uomo aveva anche lasciato il programma con una dama conosciuta in tv ma tra loro le cose non erano andate bene.