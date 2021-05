Denise Pipitone parla il testimone: vista due ore dopo la scomparsa in macchina

Iniziano a trapelare i primo dettagli sulla lettera anonima che è arrivata all’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio. Parliamo del caso Denise Pipitone e del giorno della sua scomparsa, il primo settembre del 2004. Un testimone dice che per anni non ha parlato ma che oggi lo fa. Non ha mai detto nulla, per paura. Diciassette anni dopo racconta quello che ha visto il giorno della scomparsa di Denise. Nella puntata de La vita in diretta di oggi, 19 maggio 2021, arrivano i primi particolari su questa lettera ( in attesa poi di vedere la puntata di Chi l’ha visto in diretta oggi su Rai 3). Nella lettera anonima questa persona che vuole restare tale ha scritto qualcosa di inedito rispetto a quello che si è sempre saputo su quel giorno di settembre. Ha visto Denise Pipitone: erano passate almeno due ore dalla scomparsa. L’ha vista ed era viva.

Il contenuto della lettera anonima: ecco che cosa ha visto il testimone

In questi giorni ci siamo chiesti in tanti che cosa, 17 anni dopo, questa persona avrebbe potuto raccontare. Che cosa aveva visto, che cosa aveva sentito. A quanto pare questo testimone anonimo, stando a quanto trapela da La vita in diretta, avrebbe scritto di aver visto Denise due ore dopo circa la scomparsa ( la figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi viene vista per l’ultima volta intorno alle 11-11,30 mentre giocava con i cuginetti davanti casa della nonna).

Il testimone dice di aver visto Denise Pipitone in una macchina, sembra che la bambina fosse in compagnia di due uomini. La piccola, stando a quanto ha detto questo testimone anonimo, la bambina stava piangendo. Erano quindi circa le 13,30. Alberto Matano ha anche aggiunto che si conosce chi ha scritto questa lettera e anche altri dettagli di questa missiva.

Il testimone dice di essere sicurissimo di quello che ha visto e ha indicato anche le persone che erano presenti sul luogo di cui parla. La persona che ha scritto la lettera ha anche raccontato un fatto, che è stato verificato dall’avvocato Frazzitta. “Attirato da una frenata brusca il testimone vede qualcosa attirato dal rumore, vede una bambina che piange e tre persone” ha raccontato Lucilla Masucci nella puntata de La vita in diretta di oggi. L’auto scura sfrecciava in una strada molto nota di Mazaro. Poi accade qualcosa.

Il testimone era in macchina e si è accorto di quello che stava succedendo a pochi centimetri da lui. La macchina infatti era vicinissima alla sua vettura. Secondo quanto riferisce l’inviata de La vita in diretta le persone segnalate in macchina con Denise, sono tutte persone in qualche modo coinvolte già in questa storia.