Giugno è cominciato ma che mese sarà a livello di meteo Quali sono le previsioni per questo primo mese d’estate? Dopo un aprile e un maggio piuttosto piovosi, ecco che ci aspettiamo tutti che il primo mese dell’estate possa regalarci belle giornate e magari un po’ di caldo per poter passare qualche ora all’aria aperta e ricaricare le pile dopo un inverno decisamente difficile per tutti. Ma sarà davvero così? Oppure per brindare all’estate e alle belle giornate dovremo armarci ancora di pazienza?

Diamo un’occhiata alle previsioni meteo dell’estate 2021 per il mese di giugno per capire che tempo farà e se dunque sarà possibile organizzare qualche bella gita fuori porta puntando tutto sul bel tempo che ha la capacità di mettere tutti di buonumore e rigenerarci dopo lunghi mesi grigi.

Previsioni meteo estate 2021: che tempo farà a giugno?

Purtroppo anche il mese di giugno seguirà la scia di aprile e maggio regalando grande instabilità e tempo variabile soprattutto nella primissima parte del mese. Scordiamoci insomma le calde giornate estive, giugno alternerà giorni gradevoli a giorni di pioggia in cui le temperature caleranno. Per brindare all’estate insomma è ancora presto, dovremmo accontentarci di qualche sporadica bella giornata.

La situazione sarà peggiore nel centro-nord dell’Italia, dove rovesci potrebbero far capolino soprattutto nella prima parte del mese facendo abbassare le temperature. Andrà meglio invece al sud, dove il mese di giugno 2021 porterà temperature più gradevoli e piogge meno frequenti. Tuttavia, se dovessimo descrivere il mese di giugni 2021 in breve, potremmo dire che sarà un mese caratterizzato dall’instabilità così come peraltro sarà tutta l’estate che è alle porte.

Un po’, d’altronde, come sono stati i mesi primaverili che hanno portato molta acqua e poche belle giornate. Sarà un inizio d’estate un po’ diverso dal solito, insomma, con giugno 2021 che – per chi ha già fissato le vacanze al mare – potrebbe portare qualche brutta giornata di troppo. Ma vediamo cosa potrebbe succedere di settimana in settimana.

Previsioni meteo giugno 2021: ultime news sulle previsioni meteo

La prima settimana di giugno sarà caratterizzata da una prevalente configurazione anticiclonica caratterizzata da temperature più fredde della media. Cambia però il tempo nella seconda settimana del mese in cui si riscontrerà, da nord a sud, un aumento della temperatura con valori che si porteranno al di sopra della media del periodo e piacevoli giornate soleggiate. All’insegna della stabilità anche la terza settimana: le previsioni meteo per giugno 2021 ci parlano di valori precipitativi che si manterranno al di sotto della media del periodo. Temperature in rialzo soprattutto al sud. La quarta e ultima settimana di giugno vedrà invece nuovi temporali in tutta Italia, con umidità in forte rialzo. Meglio al centro-sud, pioggia e temperature in netto ribasso al centro-nord.