Sarà un fine settimana da bollino rosso con le temperature in forte aumento su tutta Italia. Insomma preparatevi: le giornate di sabato e domenica metteranno a dura prova mente e fisico.

Già negli ultimi giorni l’afa non ha dato tregua ma il peggio, a quanto pare, deve ancora arrivare secondo gli esperti. Questo del 24-25 luglio 2021 sarà il primo fine settimana davvero molto caldo visto che fino a oggi le temperature si sono sempre mantenute nella media stagionale. Non sarà così invece in questo fine settimana che è alle porte e che si appresta a essere da bollino rosso che però non mancherà di regalare anche qualche rovescio temporalesco. Scopriamo quali saranno le città più calde del weekend e entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo.

Fine settimana da bollino rosso: previsioni meteo

Afa e caldo torrido su tutta Italia soprattutto al Sud dove le temperature saliranno vertiginosamente fino ai 40 gradi. Così sarà anche in Sardegna che si prepara a vivere un fine settimana “di fuoco” sotto la morsa del caldo. L’afa si farà comunque sentire ovunque e renderà incandescente la giornata di domenica soprattutto. Sabato farà registrare temperature decisamente sopra la media con molta afa e umidità soprattutto nella parte centro meridionale. Qualche rovescio, invece, sui comparti alpini nord-occidentali e solo marginalmente a quelli centrali.

La giornata di domenica 25 luglio 2021 sarà ancora peggiore per quanto riguarda caldo e afa soprattutto al Sud perché al Nord si registreranno invece forti temporali causati dall’alta pressione che produrrà grande incertezza a livello meteo. Pioggia sì ma anche tanta afa, la giornata di domenica per chi abita al Nord sarà davvero difficile da affrontare. A rischio tutte le città dell’arco alpino e prealpino, le pianure del Piemonte, della Lombardia e del Trentino Alto Adige. Afa soprattutto al Sud e nelle città dell’Italia Centrale.

Fine settimana da bollino rosso: le città più calde del weekend

Temperature intorno ai 35-36 gradi a Roma, dove l’afa dominerà per tutto il weekend. Non andrà bene in altre grandi città: da Milano a Firenze, da Bologna a Cagliari, il termometro non scenderà mai sotto i 35 gradi (e a causa della forte umidità la temperatura percepita sfiorerà i 40 gradi). L’anticiclone africano metterà dunque in ginocchio quasi tutto il, Centro Sud, in questo penultimo weekend di luglio 2021. I consigli degli esperti per affrontare l’afa sono sempre gli stessi: bere tanta acqua, possibilmente naturale, evitare di uscire nelle ore più calde, mangiare tanta frutta per tenersi idratati.