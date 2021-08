Sarà una settimana caldissima a causa dell’anticiclone subtropicale africano Lucifero che si abbatterà su tutta Italia, in particolare modo al Sud dove le temperature arriveranno a superare di gran lunga i 40°. E per chi dovrà viaggiare in vista delle ferie o del fine settimana di Ferragosto non sarà per nulla facile.

La settimana più calda dell’estate, dunque, sta per cominciare. Da domani, martedì 10 agosto 2021, saranno moltissime le città colpite dal caldo torrido. In Sicilia e Sardegna le temperature previste per la settimana che è appena cominciata saranno roventi con temperature percepite intorno ai 47-48°. E fino a Ferragosto la situazione non sembra essere destinata a cambiare. Saranno insomma 5-6 giorni di fuoco, è proprio caso di dirlo. Allora quali saranno le città più roventi in questa settimana di metà agosto? Come già anticipato, Sud e Isole saranno le più colpite dall’anticiclone subtropicale. E questo significa purtroppo che anche la situazione dei roghi e degli incendi che sta mettendo in ginocchio l’Italia, potrebbe aggravarsi e complicare ancor di più le cose.

Arriva Lucifero: le città in cui farà più caldo dal 10 agosto

Sotto osservazione Cagliari, Nuoro e in generale tutte le città della Sardegna visto che le previsioni parlano chiaro: nelle ore di punta le temperature potrebbero arrivare fino ai 45°. Stessa situazione in Sicilia dove gli abitanti di Catania e Caltanissetta in particolare si apprestano a vivere giornate davvero difficili. Anche qui il termometro supererà di gran lunga i 40°. Due regioni sono poi particolarmente a rischio in queste giornate di caldo africano: si tratta di Puglia e Calabria (Foggia farà segnare 43 gradi da domani in poi). Altissimo, anche il rischio incendi, ecco perché la Protezione Civile si è già rivolta ai cittadini e alle Istituzioni affinché non si ripresentino le situazione vissute la scorsa settimana, quando le fiamme hanno divorato intere regioni, Sicilia e Sardegna in primis. “Le norme prevedono che la lotta attiva sia di competenza delle Regioni. E lotta attiva non è solo spegnimento, ma anche sorveglianza, avvistamento”, ha affermato la Protezione Civile in una nota. E speriamo bene per i giorni che arriveranno.

Le città più calde dal 10 agosto 2021 in poi

Detto delle città di Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria, nell’elenco di quelle più calde ci finiscono anche Roma, Milano e Firenze: qui le temperature dovrebbero arrivare fino a 38 gradi. Non se la passerà meglio Bologna con afa prevista per tutta la settimana e temperature ampiamente sopra i 35 gradi.

Ricapitolando, se dovessimo stilare una classifica delle 10 città più calde d’Italia dal 10 agosto 2021 in poi, la classifica sarebbe guidata da Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Catania, con temperature sopra i 45° nelle ore di punta. Seguirebbero Foggia e Reggio Calabria, con temperature previste intorno ai 42-43°. E quindi Milano, Roma e Firenze(intorno ai 38°), seguite da Napoli (37°). In generale, però, le temperature saranno altissime in tutta Italia in quella che gli esperti hanno già definito la settimana più calda dell’estate 2021. Fino a Ferragosto dunque le raccomandazioni sono le stesse di ogni anno: evitare di uscire nelle ore più calde, idratassi bene bevendo molta acqua e consumando tanta frutta e verdura, avvalersi di ventilatori per evitare colpi di calore.