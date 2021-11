Don Leon a Quarto Grado: “Anna Corona non ha mentito, crede in Dio, è sincera”

“La famiglia di Anna Corona è un po’ distrutta da tutte le chiacchiere che si fanno” ha detto Don Leon il sacerdote che opera nella parrocchia frequentata da Anna Corona. Queste le parole del prete nella puntata di Quarto Grado in onda il 26 novembre 2021. Il sacerdote, che ovviamente non può parlare di quelle che sono le confidenze fatte nel segreto della confessione, ha voluto prendere una posizione netta su questa storia. Intervistato da Gianluigi Nuzzi per Quarto Grado, si è detto convinto dell’innocenza di Anna Corona che a suo dire, non avrebbe nessun legame con la vicenda della scomparsa della piccola Denise Pipitone. Don Leon ha spiegato che conosce molto bene la Corona, una donna che frequenta assiduamente la chiesa e che era lì, anche pochi minuti prima che iniziasse il programma. Secondo il conduttore della trasmissione di Rete 4, la testimonianza di Don Leon sarebbe molto importante. “Tanti credono che lei sia colpevole ma io posso dire che Anna Corona non c’entra nulla con questa vicenda” ha detto Don Leon nella diretta della trasmissione di Rete 4.

Le parole di Don Leon a Quarto Grado

“Quelle sono vicende familiari, come succede in questo quartiere dove io sto lavorando, ci sono delle cose da risanare, Gesù diceva di non giudicare e criticare, noi facciamo questo e non so che cosa otteniamo. Soffre lei e soffre anche la famiglia e questo mi dispiace” ha detto il prete. Nuzzi quindi ha chiesto cosa gli fa credere alle parole di Anna Corona, di essere così convinto, se davvero pensa che non abbia potuto mentire anche in confessione : “Lei non ha mentito, lei è sincera, lei crede in Dio e la sua parola per me è la verità.” Il conduttore ha chiesto come fa a essere così convinto, vista anche quella che è la posizione della famiglia di Denise Pipitone: “Ci sono delle situazioni per invidia e gelosia nella famiglia, vicende umane. Per me questa bambina è una martire. “

“Io vorrei che il vescovo si impegnasse per fare in modo che Anna Corona e la mamma di Denise si possano incontrare. L’ho chiesto, vedremo se si potrà fare” ha concluso Don Leon.

