Previsioni meteo Natale 2021: che tempo farà dalla Vigilia a Santo Stefano

Il Natale 2021 si sta avvicinando ed è tempo di sapere che tempo farà, soprattutto per chi vorrebbe uscire di casa e magari organizzare una gita con amici o parenti. Quali sono le previsioni meteo per il 24, 25 e 26 dicembre 2021? Tanto freddo e gelo, quasi in tutta Italia. Le temperature saranno in ribasso e ci sarà dunque da coprirsi bene per non rischiare di ammalarsi.

Diamo uno sguardo nel dettaglio alle previsioni del tempo per Natale, da Nord a Sud, considerando però che mancano ancora più di dieci giorni alle festività e che non sempre, con così tanto anticipo, si riesce a individuare con precisione il meteo. Ma gli esperti hanno già dato le prime indicazioni che noi vi riportiamo di seguito per avere un’idea più precisa del meteo per le festività.

Previsioni meteo Natale 2021: che tempo farà per il 24, 25 e 26 dicembre

Come anticipato, i giorni “rossi” sul calendario regaleranno temperature non troppo miti. “Colpa” dell’azione di blocco anticiclonico sul Nordovest Europa che potrebbe essere causa di irruzioni fredde dalla Siberia verso l’Europa orientale ma anche verso il nostro Paese. Si prospettano giornate fredde, insomma, tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano con temperature in picchiata un po’ lungo tutto lo Stivale.

Previsioni meteo Natale 2021: nebbia soprattutto al Nord

Torna protagonista la nebbia che era mancata nei primi giorni di dicembre. La riduzione della visibilità potrà risultare importante sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna con alcune città decisamente più colpite di altre. Su tutte Asti, Alessandria, Pavia, Milano, Bologna e Modena. Al Sud e su regioni come Abruzzo e Molise la nuvolosità sarà più presente e a volte anche compatta non solo nei giorni di festività ma anche in quelli che li precedono. Il grande freddo dovrebbe arrivare intorno al 20 e proseguire per tutti i giorni seguenti protraendosi fino a Capodanno, almeno stando alle prime previsioni degli esperti.

Gelo siberiano da Nord a Sud: Natale 2021 al freddo

Temperature in picchiata e prossime allo zero anche durante il giorno in pianura, specie sulla Valpadana più occidentale. In tutta Italia però sarà il freddo il grande protagonista con concrete possibilità di rovesci nevosi fino in pianura e sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e a bassissima quota su Campania, Calabria e addirittura in Sicilia.

Insomma sarà un Natale davvero molto freddo in tutta Italia, con il consiglio di passarlo in casa, al caldo, insieme agli affetti più cari.

