Il 2022 un anno di ponti lunghi e week end: il calendario con le date utili

Tutti ma proprio tutti, puntano sul 2022 come anno del riscatto. E ci auguriamo davvero che possa essere per gli italiani ma anche per i nostri amici del pianeta terra, un anno davvero migliore di quello che ci ha appena lasciati. E per qualcuno, il buon giorno si vede dal mattino con un’ottima notizia che riguarda i giorni di festa e i possibili ponti che ci saranno in questo nuovo anno. Il 2022 un anno dal calendario benevolo soprattutto per chi cerca giorni di relax, oltre alle classiche ferie e per chi ama partire non appena ce n’è l’occasione , approfittando appunto, dei famosi ponti! Si inizia proprio con quello della Befana. Qualcuno infatti, nonostante il periodo complicato, ha già approfittato del primo ponte dell’anno per prendersi altre ore di relax, in queste feste di Natale un po’ strane! Ultimi giorni di riposo e poi si torna al lavoro. E dopo questo ponte dell’Epifania, quando arriveranno altre giornate utili per il calendario di chi cerca riposo e tranquillità?

Bisogna poi aspettare martedì primo marzo per festeggiare il Carnevale: la settimana clou è dal 21 febbraio, ed è generalmente il periodo ideale per organizzare una mini vacanza o una settimana bianca in montagna. Si spera tra l’altro, che per la fine di febbraio, la situazione si normalizzi in Italia ma anche nel resto d’Europa, con la possibilità quindi di potersi muovere in modo più agile.

Il ponte del 25 aprile 2022 che cade di lunedì

Ad aprile si festeggia la Liberazione, il 25, che quest’anno è un lunedì, quindi una buona occasione per concedersi tre giorni fuori casa. Si potrà infatti optare per una mini vacanza che parte dal 22 e finisce appunto il 25. Per quanto riguarda invece Pasqua, quest’anno si dovrà attendere il 17 aprile, cadrà un po’ più tardi del solito. I giorni utili per le vacanze in questo caso saranno quindi il 16, il 17 e il 18 aprile. Niente da fare invece per il primo maggio che delude anche quest’anno, visto che la festa dei lavoratori cade di domenica.

Il ponte per la Festa della Repubblica il 2 giugno 2022

A giugno, però, c’è la possibilità di fare una vacanza di quattro giorni per la Festa della Repubblica, che è di giovedì: dal 2 al 5 giugno, domenica. Ferragosto sarà un lunedì, un’altra opportunità per un ponte di tre giorni per chi non è già in ferie.

Il ponte dei morti per il 2022

Il primo novembre è un martedì e regalerà un lungo ponte di quattro giorni, a partire dal sabato. Buone notizie quindi per chi ama l’autunno e sceglie di muoversi in queste occasioni. E non finisce qui perchè anche il prossimo dicembre porterà ottime giornate di relax.

Dicembre 2022 tra Immacolata e feste di Natale

L’8 dicembre cade di giovedì, altra occasione ghiotta per una minivacanza, magari sulla neve o tra le bancarelle dei mercatini per lo shopping di Natale.Si potrebbe infatti pensare di partire proprio l’8 prendendo un giorni di riposo, il venerdì e godersi poi il sabato e la domenica. E per le feste di Natale? Il 25 dicembre è una domenica, non proprio benissimo ma almeno chi lavora nel 2022 potrà iniziare le feste il 23, con l’ultimo giorno e poi godersi sabato, domenica e lunedì. L’anno non si chiuderà nel migliore dei modi visto che il primo gennaio è domenica, un giorno sprecato quindi, se così possiamo dire!

