Svolta clamorosa nel caso di Gigi Bici: arrestata la donna che ha trovato il cadavere

E’ una svolta davvero clamorosa quella che arriva dal pavese. E’ stata arrestata Barbara, la donna che aveva ritrovato il cadavere di Gigi Bici. In questi giorni la donna era apparsa più volte anche in televisione: era stata lei a raccontare che suo figlio, aveva trovato il cadavere davanti casa. La signora, quando la figlia di Gigi, aveva chiesto spiegazioni, quando aveva chiesto se si conoscessero aveva negato tutto.

Dopo la denuncia della scomparsa da parte della famiglia, il cadavere di Luigi “Gigi Bici” Criscuolo, il 60enne commerciante di Pavia scomparso lo scorso novembre era stato trovato a Calignano, proprio davanti alla casa della donna, che aveva chiamato le forze dell’ordine. Barbara Pasetti, 44 anni, è la donna che il 20 dicembre scorso aveva trovato il corpo di “Gigi Bici” vicino al cancello di casa. Oggi la clamorosa svolta nel caso: è stata arrestata dopo che la sua abitazione è stata lungamente perquisita dalla polizia. La notizia è stata confermata pochi minuti fa anche in diretta nel programma di Rai 1, La vita in diretta, che segue questo caso da mesi. La signora Barbara, proprio davanti alle telecamere del programma di Alberto Matano, guardando in faccia la figlia di Gigi Bici, aveva giurato di non avere nulla a che fare con questa storia. La figlia della vittima, aveva chiesto più volte a Barbara, se fosse lei la donna che Gigi Bici proteggeva, non si pensava che fosse in realtà, la presunta assassina.

Gigi Bici c’è una svolta: arrestata la donna che ha trovato il suo corpo

Dopo ore di sopralluogo nella casa fuori dalla quale è stato trovato il corpo e dopo ore di interrogatorio in questura per la proprietaria Barbara Pasetti, l’ex marito e – sembrerebbe anche il padre di lei – la casa è stata posta sotto sequestro e la donna è stata arrestata per omicidio e tentata estorsione. Sarebbe stata portata al carcere Piccolini di Vigevano.

Che la mattina della scomparsa Gigi Bici avesse avuto un appuntamento con una donna, ma che avesse anche paura, ne erano convinti gli amici dell’uomo. A uno di loro, Gigi aveva anche chiesto di andare a fargli compagnia. Poi il dramma e l’omicidio. Si attendono adesso conferme per capire come è maturato questo assassinio.

