Scattano le nuove regole su Green Pass e vaccini: cosa sapere

Il 1° febbraio è arrivato e da oggi scattano le nuove regole in materia di Green Pass e vaccinazioni. Se ne è parlato tanto nelle scorse settimane e adesso ci siamo: entrano in vigore le regole decise dal Governo per controllare la pandemia e cercare di contenere i contagi legati al Covid. Da oggi 1° febbraio 2022 sarà allora necessario esibire la certificazione verde per entrare in moltissimi negozi e per utilizzare numerosi servizi che prima invece erano accessibili a tutti. Scatta anche l’obbligo di vaccinazione per gli Over 50. Facciamo il punto della situazione per capire cosa cambia e cosa no dopo l’ultimo decreto che stringe la morsa intorno ai non vaccinati. Ricordiamo che queste regole resteranno in vigore, per adesso, fino al prossimo 15 giugno.

Nuove regole sul Green Pass: cosa sapere

La validità del Pass passa dagli attuali 9 mesi ai 6 mesi e questa decisione avrà anche effetto retroattivo. La certificazione verde, da oggi 1° febbraio 2022, sarà obbligatoria per entrare in Uffici Pubblici come alle Poste, ma anche in banca, nelle librerie e nei centri commerciali. Coloro che non ne saranno in possesso, quindi, non potranno avere accesso a questi luoghi e se lo faranno rischieranno multe salate (saranno effettuati solo controlli a campione sulla clientela, non ci sarà insomma qualcuno che all’ingresso controllerà tutti coloro che entrano).

Dove non è obbligatorio il Green Pass

Il decreto legge individua però alcune eccezioni ovvero negozi e servizi a cui tutti potranno accedere, anche coloro che, magari perché non vaccinati, non sono in possesso di certificazione verde. Alimentari e negozi di prima necessità saranno accessibili a tutti, quindi anche senza Green Pass si potrà andare in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari. Ancora, la certificazione verde non sarà obbligatoria per recarsi in farmacia e nelle strutture sanitarie e sociosanitarie oltre che in quelle veterinarie.

Obbligo vaccinale per gli Over 50

Da oggi 1° febbraio scatta anche l’obbligo vaccinale per coloro che hanno superato i 50 anni di età. Multe di 100 euro saranno previste per coloro che non rispetteranno questa regola. Anche in questo caso i controlli saranno effettuati a campione. Dal 15 febbraio poi il super Green Pass sarà obbligatorio per recarsi sul luogo di lavoro (sempre per gli Over 50): chi verrà sorpreso senza il certificato verde rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro.

