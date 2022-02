Ritrovato il cadavere di Gavinuccio Canu: ipotesi suicidio

Si erano riuniti in piazza i suoi amici, per fare musica, per raccontare della sua storia, del suo talento. Speravano che il loro Gavinuccio fosse da qualche parte, che si fosse smarrito ma che vedendoli potesse tornare a casa. Hanno lanciato diversi appelli nella trasmissione Chi l’ha visto ma purtroppo, per il musicista probabilmente, non c’è mai stato nulla da fare. La notizia è di poche ore fa: è stato ritrovato a Piandanna il corpo senza vita di Gavinuccio Canu. Il 56enne è stato dunque ritrovato proprio nella zona dove era stato visto l’ultima volta prima della sua scomparsa avvenuta l’8 febbraio. Proprio per questo motivo si tende a credere che sia morto nello stesso giorno in cui è scomparso. Non erano arrivate significative segnalazioni tra l’altro, dopo gli appelli nel programma di Rai 3 dei suoi amici. Il cantautore abitava a Li Punti e nella zona del ritrovamento si erano concentrate le ricerche. Nessun giallo sulle cause della morte. Canu si sarebbe tolto la vita lo stesso giorno della scomparsa: è la pista del suicidio quella principale. Non sembrano poterci essere altre possibilità.

Il ritrovamento di Gavinuccio questo pomeriggio

Secondo le prime notizie date dalla stampa sarda, che da giorni segue il caso, il cadavere sarebbe stato ritrovato questo pomeriggio dai vigili del fuoco che da giorni, anche insieme ai familiari e agli amici, continuavano a cercare. Sul posto gli agenti della Questura di Sassari che dalle prime ore della scomparsa si sono attivati nelle ricerche e nell’assistenza alla famiglia di Canu.

Tra i primi a dare la notizia, i redattori di Chi l’ha visto dalle pagine social del programma con queste righe: “Si è conclusa purtroppo tragicamente la scomparsa del cantautore Gavinuccio Canu. Il corpo ritrovato a Sassari tra la vegetazione dell’area di Piandanna, dove era stato visto l’ultima volta l’8 febbraio.“