Sebastiano inonda i social con le foto di Liliana: un amore a cui credono in pochi

Sebastiano ha sempre detto di non avere nulla a che fare con la morte di sua moglie Liliana e lo ripete da ormai due mesi e mezzo. Non ha fatto del male a Lilly, non l’ha uccisa, non sapeva nulla della sua frequentazione con l’amico Claudio. E non crede ancora a tutto quello che Sterpin ha raccontato. Non crede al fatto che sua moglie volesse andare via di casa, che stesse pensando di lasciarsi tutto alle spalle. Una vita insieme e un amore che, a detta di Sebastiano, era forte come sempre. Non si arrende e spera che giustizia sia fatta in questa storia ma respinge ogni accusa al mittente. Invade il suo profilo social con le foto di questa grande storia d’amore, un amore a cui credono davvero in pochi.

Contro Sebastiano ci sono i familiari di Liliana che non comprendono parte dei suoi atteggiamenti. Il fatto di aver voluto dare via gli oggetti di Lilly, dai vestiti ai suoi ricordi; il fatto di non aver subito denunciato, se non invitato dai vicini a chiedere aiuto per la scomparsa. E poi i soldi in contante ritrovati in casa, i codici bancari che non sono più dove Liliana li teneva nascosti e i tanti, troppi sospetti.

Liliana stava davvero cercando una casa per Sebastiano?

Contro Sebastiano c’è anche il racconto di Claudio che però allo stato attuale dei fatti, nessuno può smentire o confermare. Solo chi indaga e ha in mano i cellulari di Liliana, i dispositivi da lei usati, può sapere se tutto quello che Claudio ha raccontato. Nessun indagato per omicidio, ma tutti i sospetti che sembrano portare proprio a Sebastiano. E il movente lo avrebbe fornito proprio Claudio, l’amico speciale di Liliana. Era arrivato il momento per la donna di lasciarsi il passato alle spalle. Voleva cambiare, voleva lasciare Sebastiano ma continuare ad aiutarlo anche economicamente. Stava cercando persino una casetta più piccola per suo marito, una casetta che avrebbe pagato lei. Ma perchè Liliana, avrebbe dovuto farlo? Se davvero soffriva e non sopportava più le “angherie” di Sebastiano, perchè spendere del denaro per lui? A Claudio avrebbe detto: “è pur sempre mio marito“. E chi conosce Liliana non si stupisce di questa sua remora: era una persona così buona e generosa, da arrivare anche a fare un gesto simile.

Di questa famosa “ricerca di una casa per Sebastiano” non ci sarebbero però prove. Nessuna agenzia si sarebbe fatta avanti ( almeno secondo le indagini giornalistiche fatte). Si prosegue quindi nella ricerca di indizi o prove, che possano confermare quello che Claudio ha raccontato. Se è vero che Liliana cancellava i messaggi ( che comunque potranno essere a breve recuperati), Claudio li teneva, non avrebbe dovuto avere motivi per cancellarli. E visto che ha raccontato con dettagli minuziosi i fatti, immaginiamo che ci siano dei riscontri importanti nelle mani di chi indaga.

Restano i 50 mila euro. Era questo il famoso gruzzoletto che Liliana aveva messo da parte, frutto del suo lavoro. La liquidazione dopo la pensione, e un piccolo tesoretto che avrebbe fatto gola, secondo qualcuno, a chi le ha tolto la vita. E’ questo il valore di una vita umana, 50 mila euro? A Sebastiano intanto, di tutte queste voci, non sembra importante. Va avanti per la sua strada, con dediche romantiche a Liliana sulla sua pagina Fb. Scatti di un amore al quale però, sembrano credere davvero in pochi.