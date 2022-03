Davide Fontana ha ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi senza un perchè. Per tre mesi, nessuno si è chiesto che fine avesse fatto

Non erano trapelate questa mattina possibili indiscrezioni circa il movente dell‘omicidio di Carol Maltesi , la donna fatta a pezzi e il cui cadavere è stato gettato sul bordo di una strada in 4 sacchi di spazzatura. L’assassino è Davide Fontana, reo confesso. L’uomo avrebbe ucciso Carol nel mese di gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, l’uomo si sarebbe finto anche Carol, chattando dai suoi account. La Maltesi era una attrice hard nota come Charlotte Angie, ed è anche per questo che, tramite la diffusione della descrizione dei sui tatuaggi, è stato più semplice scoprire la sua identità. Sono arrivate infatti diverse segnalazioni che hanno permesso alle forze dell’ordine di scoprire chi fosse. Il suo assassino aveva provato a cancellare sia il suo volto, con il fuoco, che i tanti tatuaggi presenti su tutto il suo corpo, senza però riuscirci. Nella sua confessione, il Fontana, ha spiegato davanti agli inquirenti di aver ucciso la donna durante un gioco erotico e di averla colpita con un martello.

Confessa l’assassino di Carol Maltesi: le ultime notizie

“Poi non ho più capito nulla“, ha aggiunto nelle oltre tre ore di interrogatorio a Brescia. L’uomo ha anche detto di aver comprato un congelatore apposta per nascondere i resti della donna. Non quindi un incidente, durante un gioco erotico, almeno così sembra dalle sue parole, ma un vero e proprio omicidio, visto che è stato usato un martello.

Fontana, 43anni, è milanese, è stato sposato in passato, e di mestiere è dipendente di una banca. Si occupava per hobby su internet di viaggi e cibo, comunicando con i suoi migliaia di follower su Instagram. Sui social si presentava con queste parole: “Nato a Milano in Aprile, ariete atipico, calmo e razionale ma testardo e determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati.” La sua pagina instagram, che conta oltre 13 mila follower, è stata presa d’assalto da gente comune che si chiede come sia stato possibile uccidere una donna e continuare a far finta di nulla per mesi, postare persino ricette e recensioni sui social. Davide Fontana, ha continuato a fare la sua vita come se nulla fosse, fino al giorno in cui ha deciso di portare via ciò che restava di Carol. Ed è stato a quanto pare, il suo secondo errore, dopo l’omicidio.

“Nei suoi racconti non c’era nulla che potesse far pensare a quello che poi è successo, nessuno scontro, nessun litigio” hanno detto le amiche ai media. Secondo chi conosceva i due e secondo i vicini di casa, c’era una relazione ma non c’erano stati litigi o qualcosa che potesse far pensare a un omicidio. Per dissimulare, l’uomo continuava a pagare anche l’affitto di casa di Carol, in modo che nessuno si preoccupasse di denunciare la scomparsa; rispondeva poi ai messaggi che la madre della ragazza e il suo e compagno le mandavano; nessuno si era preoccupato di non vederla però in video, fisicamente o di non sentire la sua voce. Ed è questo uno degli aspetti più angoscianti di questa vicenda. Nell’era in cui siamo tutti iper connessi, nessuno si è reso conto che Carol, non c’era più. Ci sentiamo ma in realtà è come se non lo facessimo.