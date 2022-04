Resti di donna in un borsone nel Po: si pensa a Samira o Isabella Noventa, le ultime notizie

Le ultime notizie da Rovigo, potrebbe essere vicina una svolta in uno dei grandi casi ancora irrisolti? Cosa sappiamo: il cadavere di una donna, uccisa e poi fatta a pezzi, è emerso martedì 5 aprile dalle acque del Po. In questi ultimi giorni purtroppo, la cronaca nera continua a raccontare storie drammatiche. Qualche giorno fa il caso di Carol Maltesi, e il suo cadavere fatto a pezzi ritrovato in provincia di Brescia. E poi ieri il ritrovamento di Maranello che lascia anche pensare che il corpo possa essere quello di Saman ( anche in questo caso sono stati trovati solo dei resti, non un corpo). E nelle ultime ore, il ritrovamento a Rovigo. Per la stampa veneta ci potrebbero essere due ipotesi: il corpo potrebbe essere quelli di Samira, la donna scomparsa dalla provincia di Padova. Non solo. La seconda ipotesi ci porta indietro nel tempo alla vicenda di Isabella Noventa, uccisa da Freddi Sorgato a Noventa Padovana.

Cosa sappiamo di questo ritrovamento? Il borsone, contenenti resti umani, è stato avvistato a Santa Maria Maddalena, in provincia di Rovigo, all’interno resti umani.

Di chi è il cadavere ritrovato nel Po a Rovigo?

Secondo quanto si legge sui giornali, sarebbe stata l’eccezionale siccità di questi giorni a restituire il corpo mutilato, un tronco, di una donna, chiuso in un borsone. La magra del fiume ha permesso quindi di scoprire un delitto raccapricciante che altrimenti non sarebbe mai stato scoperto.

A notare il borsone è stato un operaio, che stava effettuando delle manutenzioni a vedere il borsone e a capire che forse poteva contenere qualcosa. Lo stato del borsone e il terribile odore lo hanno convinto ad avvertire il 112. Sul posto sono subito giunti immediatamente i carabinieri.

Sul posto sono giunti anche gli specialisti del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris) che hanno subito provveduto a effettuare i primi esami, dai quali si è capito che i resti nel borsone, sono appunto quelli di una donna. Non ci sono dubbi anche sulla natura della morte: si tratta di un omicidio.

L’ipotesi principale sembra quella che porta alla vicenda di Samira, scomparsa da Stanghella nell’ottobre del 2019. Per il suo omicidio, il marito è stato condannato in primo grado ma non ha mai detto nulla e si è sempre dichiarato innocente. Il corpo della donna, non è stato ritrovato e vista la vicinanza tra il posto in cui la coppia viveva e il ritrovamento del borsone, non si esclude che possa essere Samira, la donna ritrovata morta. Facendo un ulteriore passo indietro, c’è un’altra donna morta ammazzata, di cui il cadavere non è stato trovato. Parliamo di Isabella Noventa, uccisa nel gennaio del 2016. Per il suo omicidio sono stati condannati a 30 anni i fratelli Freddy e Debora Sorgato e a 15 la loro complice Manuela Cacco.