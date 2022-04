Il nonno di Nicole continua a sospettare un rapimento: “Sarebbe caduta dalla finestra”

E’ davvero un mistero quello che è successo a Limosano, un mistero che forse nelle prossime ore, giungerà al capitolo finale con la parola della magistratura e di chi indaga. Ma al momento, secondo alcuni familiari della piccola Nicole, qualcosa non tornerebbe. Ne è convinto il nonno della bambina che anche ieri, da La vita in diretta ha ribadito tutti i suoi dubbi. Il nonno materno della bambina infatti, stenta a credere che la piccola abbia potuto prendere la sedia, sia scesa dalla finestra senza fare rumore, e poi si sia avventura nei boschi, senza che nessun animale pericoloso le si avvicinasse. “Sarebbe caduta dalla finestra” dice l’uomo ai microfoni del programma di Rai 1, non credendo più al fatto che la bambina abbia tentato di scappare dopo una piccola discussione con la mamma. Per il nonno ci potrebbe essere altro. Spiega che dopo il ritrovamento della bambina, non ha avuto più contatti con sua figlia, mentre prima, mangiavano tutti i giorni insieme, visto che suo marito era sempre a lavoro, e questa circostanza, lo porta a credere che si stia indagando verso altre direzioni e che ci sia di più in questa vicenda, non se la sente di escludere anche un possibile sequestro, un rapimento o anche una sorta di avvertimento.

Che cosa è successo davvero alla piccola Nicole ?

Il nonno ricorda di una rapina di un paio di anni fa e inizia a mettere insieme anche altre cose, pensando che qualcuno, che ce l’ha con suo genero o con la sua famiglia, possa aver preso Nicole per dare un segnale. Vorrebbe sapere di più, vorrebbe sapere se la sua nipotina è al sicuro.

Ricordiamo che la piccola è stata ascoltata per cui se davvero ci fosse dell’altro, chi indaga, starebbe andando in altre direzioni per arrivare a una conclusione in questa strana storia. I dubbi però restano. Il nonno, che la notte in cui Nicole è scomparsa, insieme ad altre persone si è impegnato per tenere lontano da quei luoghi lupi e cinghiali, non riesce proprio a credere che da sola, la piccola abbia fatto tutta quella strada e che sia stata risparmiata. E non si spiega perchè ancora oggi, non può avere rapporti con i suoi cari. Vuole delle risposte.