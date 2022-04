Il ministro Speranza sulle mascherine: “Ancora essenziali, dopo Pasqua nuove valutazioni”

Non c’è emergenza in Italia ma il virus continua a circolare e la media dei morti a causa del covid 19 resta comunque di almeno 100 al giorno. Numeri che non danno certezze su alcune misure da allentare o meno. Si prenderà una decisione nelle prossime settimane, soprattutto per quello che riguarda le mascherine e il loro utilizzo. Lo ha spiegato oggi anche il ministro Speranza che, pochi giorni prima delle festività pasquali, ha fatto il punto della situazione spiegando che cosa potrebbe succedere da metà aprile in poi. “La pandemia non è finta e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza” ha detto questa mattina il ministro Speranza.

In Italia la campagna vaccinale ha dato i suoi frutti. Si è stimato infatti, che se non ci fossero stati i vaccini, ci sarebbero stati in questa nuova ondata, almeno altri 150 mila decessi. Speranza ha fatto il punto della situazione spiegando: “A oggi abbiamo il 91,44% che ha fatto la prima dose di vaccino, e il 90% che hanno completato il primo ciclo e 39 milioni hanno fatto anche il richiamo. Inoltre, sta partendo in questi giorni anche il secondo booster per over80 e fragili. “

Obbligo mascherine: cosa cambia dopo aprile 2022?

E’ chiaro a tutti che l’uso delle mascherine resta una delle poche armi di difesa che abbiamo, a prescindere dal vaccino e che sarebbe comunque il caso, di usarle il più possibile, soprattutto nei posti chiusi e negli ambienti particolarmente affollati. Speranza ha spiegato: “L’utilizzo delle mascherine inoltre è e resta essenziale. Se siamo in una fase diversa è grazie alla campagna di vaccinazione”.

Non ci sono ancora indicazioni precise su quello che succederà nelle prossime settimane, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che “dopo Pasqua faremo una valutazione e decideremo sul loro utilizzo”. Questo significa che nel mese di maggio, almeno nei luoghi chiusi, l’uso delle mascherina potrebbe restare obbligatorio.