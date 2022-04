4 mesi senza Liliana, Sebastiano torna in tv: “Non si è suicidata, la telefonata con Claudio ha cambiato tutto”

Con gli occhi lucidi Sebastiano nello studio de La vita in diretta riguarda le foto di Liliana Resinovich. Sorride sua moglie mentre in bici se ne vanno in giro per l’Europa, sembra felice e serena. Sebastiano trattiene le lacrime non riuscendo a credere che la sua Lilly non ci sia più. Sono passati 4 mesi dal giorno in cui Liliana è scomparsa e settimane dal ritrovamento del suo cadavere. Nessun indagato, nessuna novità. La morte di Liliana resta un giallo ma Sebastiano di una cosa è convinto: mai si sarebbe suicidata. Lo ribadisce anche oggi nella diretta del programma di Rai 1, faccia a faccia con Alberto Matano. Rivedendo i video dei loro viaggi conferma che vivevano come sempre un periodo sereno, smentisce i litigi delle ore precedenti alla scomparsa. “Liliana e io eravamo felici, a febbraio saremmo dovuti andare in Brasile da un nostro amico, questi erano i progetti, pochi giorni prima della sua scomparsa ci siamo anche fatti dei regali” racconta Sebastiano che ancora una volta nega di essere coinvolto in questa vicenda.

Quattro mesi senza Liliana Resinovich: cosa le è successo?

Oggi però a distanza di 4 mesi, Sebastiano sembra essersi fatto una idea su più cose. In primis sulle parole di Claudio. “Il mio avvocato ha diffidato Claudio, cosa vuole fare scrivere un libro su Liliana senza che lei possa dire se sono vere o no le cose che racconta?” ha detto l’ex foto reporter. Non crede a tutto quello che Claudio in questi mesi ha raccontato, cose frutto, probabilmente della sua immaginazione, anche per questo lo invita a non gettare più fango su di lui e su Liliana che non può difendersi in nessun modo.

E quando Alberto Matano prova a chiedergli che cosa pensa di quella mattina, di quel giorno che ha cambiato tutto spiega: “Credo che ci sia stato un cambiamento nell’umore di Liliana quella mattina dopo la colazione, con la famosa telefonata delle 8,22. Si sono detti qualcosa lei e Claudio ma non una telefonata di 10 secondi” ha detto Sebastiano. Il marito di Liliana ha fiducia nelle indagini anche se il tempo passa e le risposte non arrivano. Ribadisce la sua convinzione: Liliana non avrebbe avuto nessun motivo per togliersi la vita. Ma non ha idea di che cosa sia accaduto quel giorno e di chi possa averle fatto del male o forse chissà, preferisce non dire nulla e aspettare che siano gli inquirenti a trovare le risposte in questo caso aggrovigliato che per ora, non vede il finale vicino.