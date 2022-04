E’ di Carlo Morandi il cadavere ritrovato nel Po a Ostiglia: era scomparso da sei mesi

La secca del Po in queste ultime settimane, sta restituendo cadaveri come mai era successo prima. Mentre le forze dell’ordine sono ancora a lavoro per identificare il cadavere della donna trovato dieci giorni fa, nelle ultime ore è stato invece possibile identificare il cadavere dell’uomo ritrovato a inizio settimana. Purtroppo un epilogo drammatico per la famiglia che cercava Carlo da mesi, ma un finale, quello che spesso le famiglie degli scomparsi, sperano di avere, per avere almeno un corpo da seppellire. Carlo Morandi, scomparso oltre sei mesi fa, nella notte tra il 6 e il 7 novembre: è suo il cadavere ritrovato questa settimana. Carlo era dipendente della Provincia che era sparito dalla sua casa di Correggioli, nel Comune di Ostiglia. Per questo motivo i carabinieri hanno subito pensato a lui, con il ritrovamento del cadavere visto che si trattava proprio di uno scomparso nella stessa zona. Non solo.

E’ di Carlo Morandi il cadavere ritrovato nel Po

L’uomo si era allontanato con la sua auto e di lui non si era più saputo nulla nonostante le ricerche andate avanti per diverse settimane. Il corpo era ancora all’interno della sua Panda. Ad avvistare l’auto, il cui tettuccio affiorava dall’acqua bassa, sono stati alcuni pescatori che si trovavano nella zona arginale dell’Isola Boschina, a Ostiglia. L’utilitaria era tra l’isola, ormai congiunta alla terraferma, e la sponda del fiume. E’ bastato fare l’esame del dna per confermare quello che era il sospetto: che il corpo fosse appunto di Carlo. Adesso bisognerà capire come sia finito l’uomo nel fiume. Un malore improvviso? Un suicidio? Solo l’esame autoptico fatto sul corpo di Carlo potrà dare le risposte. Secondo quello che trapela, il cadavere era ancora al posto di guida. Carlo aveva anche la cintura allacciata, per questo motivo si esclude la morte violenta e si percorrono le altre due vie: un malore improvviso o un suicidio.