A Ladispoli un uomo ha accoltellato sua moglie e la figlia di 17 anni: tutti e tre gravissimi in ospedale

Ore di grande concitazione questa mattina a Ladispoli, quando gli abitanti della cittadina hanno visto arrivare in via Milano un elisoccorso. Purtroppo non ci sono buone notizie, anzi. E’ stato necessario l’intervento del mezzo dopo una delle tante tragedia familiari di cui purtroppo, quasi a cadenza giornaliera, dobbiamo rendervi conto. In particolare, nella giornata di oggi, 21 aprile 2022, un uomo ha tentato di uccidere la moglie e la figlia e poi ha provato a togliersi la vita. Secondo quelle che sono le prime indiscrezioni trapelate, la ragazza e sua madre si trovavano in bagno dove il personale del 118 ha cercato di prestare subito assistenza. Da quello che si apprende, purtroppo, le condizioni di tutte e tre le persone coinvolte in questa vicenda, sono molto gravi.

Ladispoli tenta di uccidere la moglie e la figlia: le ultime notizie

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’eliambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco di Cerveteri e gli agenti della polizia locale. Stando a quanto si apprende, tutti e tre sarebbero in gravissime condizioni. La famiglia, secondo le prime ricostruzioni, era all’interno di un piccolo bagno, quando si è verificata la tragedia. Al termine di una lite, questa l’ipotesi più probabile, l’uomo ha preso un coltello e ha cercato di uccidere sia la moglie che la figlia. La fotografia in cui si vede via Milano con i soccorritori e i carabinieri è stata pubblicata sul quotidiano locale Il Corriere della Città. I media locali stanno continuando a seguire la notizia sul posto ma sono ancora davvero molto poche le informazioni che trapelano.

Secondo quanto riporta Civonline la ragazza di 17 anni è stata trasportata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù a Palidoro, la signora è stata accompagnata al San Camillo con la prima eliambulanza e infine con il secondo elicottero l’uomo è stato trasportato al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto i Carabinieri stanno ultimando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica degli eventi. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini di casa di questa famiglia, che sentendo delle urla, hanno pensato che stesse succedendo qualcosa di grave. Purtroppo non sbagliavano.