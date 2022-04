Aicurzio, Davide ha ucciso suo madre con calci e pugni perchè canticchiava ed era felice

Fabiola viene descritta dai suoi compaesani come una donna alla mano, sempre sorridente. Ed è così che tutti la vogliono ricordare oggi, dopo che la donna è stata uccisa da suo figlio. Stentano a crederci, in molti a Aicurzio, in provincia di Monza Brianza, il figlio che ha ucciso Fabiola Colnaghi, neppure lo conoscevano. Anche il sindaco del paese in diretta televisiva ha detto di non averlo mai visto prima. I giornalisti che hanno raccolto informazioni sul suo conto raccontano nelle lunghe dirette odierne di un ragazzo che non lavorava, che passava il suo tempo in casa, che litigava con sua madre perchè lei lo invogliava a fare qualcosa, a lasciare la sua stanza, a riordinare. Eppure pare che il giovane da qualche mese si fosse messo in testa che sua madre non gli voleva più bene, solo perchè non le andava di continuare a vederlo sempre in casa a non far niente. Non a caso, il giovane, confessando l’omicidio di sua madre, avrebbe detto: “Ero depresso, nervoso, ci pensavo da tempo.” I dettagli di questo omicidio lasciano davvero senza parole, quasi impossibile pensare che si possa fare così tanto male a una madre che ti ama.

La confessione di Davide: ecco perchè ha ucciso sua madre

E’ stato il ragazzo a chiamare le forze dell’ordine, ieri pomeriggio, quando ha ucciso sua madre. E oggi emergono di dettagli di quello che Davide Garzia, 24 anni, avrebbe confessato dopo l’atroce omicidio: “Poi, vedendo l’allegria di mia madre che canticchiava tranquilla, mi è partito il raptus”. Fabiola aveva 58 anni e chi le ha voluto bene vuole ricordarla con il sorriso che vediamo anche nelle sue foto sui social. Intanto Davide si cela dietro la depressione e ha spiegato così il movente del delitto compiuto ad Aicurzio, in Brianza. Il giovane ha raccontato di aver colpito la dona con un pugno nel corridoio di casa e, quando lei è caduta a terra, ha infierito con calci in faccia, pugni e facendole sbattere il capo ripetutamente sul pavimento. Senza nessuna pietà, senza fermarsi. Poi è andato oltre. Le ha tagliato tutti i capelli e le ha rovesciato candeggina sul viso prima di chiamare il 112.