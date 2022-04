La richiesta di aiuto di Sofia dopo l’accoltellamento a Ladispoli: “Salvate mamma non papà”

E’ riuscita anche a mettersi in contatto con il 118 Sofia, chiedendo aiuto per se e per la sua mamma dopo che suo padre, Fabrizio Angeloni, è entrato nella loro casa a Ladispoli per aggredire entrambe. E’ riuscita nonostante le ferite a chiamare aiuto e a raccontare quello che stava succedendo. Mentre lei era al telefono con i soccorritori, suo padre, dopo aver accoltellato la moglie di cui si stava separando, e sua figlia di 17 anni, si stava infliggendo ferite con la stessa arma all’addome. “Salvate la mamma, non salvate papà” queste le parole di Sofia al telefono, mentre chiedeva aiuto per lei e per la donna che ancora oggi, a tre giorni dai fatti, lotta in fin di vita in ospedale per salvarsi.

A distanza di ore da questi drammatici fatti, emergono anche dettagli sulla vita di coppia di Fabrizio e di sua moglie, che a quanto pare si stavano separando ma l’uomo non accettava la fine del matrimonio. Non risulterebbero però denunce fatte dalla moglie al suo ex, tutto era iniziato nel mese di febbraio 2022.

Fabrizio Angeloni, sua moglie e sua figlia di 17 anni in ospedale: la ricostruzione

Erano le sette di mattina di giovedì quando l’uomo si è presentato in casa, pare avesse ancora le chiavi. Inizia una discussione in cucina che poi diventa una lite furiosa, che viene sentita anche dai vicini che chiedono subito aiuto alle forze dell’ordine. Sofia e sua madre cercando di scappare in bagno, dove si rifugiano ma non riescono a trovare riparo dalla furia dell’uomo che le colpisce e poi tenta di togliersi la vita usando la stessa arma.

I tre sono attualmente ricoverati in ospedale e la donna lotta tra la vita e la morte a causa delle gravi ferite riportate. Sul caso sono al lavoro i carabinieri di Civitavecchia, coordinati dal comandante Mattia Bologna, che hanno inviato una prima informativa in Procura dove è stato aperto un fascicolo per il reato di duplice tentato omicidio aggravato. Le condizioni di salute di Silvia Antognozzi, restano ancora delicate.