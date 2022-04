Sebastiano ricorda Liliana nel giorno del suo compleanno: “Non mi avrebbe mai lasciato”

Con in mano un mazzo di fiori e con gli occhi lucidi, Sebastiano ha scelto di collegarsi oggi in diretta con Mattino 5 News per ricordare la sua Liliana. Lo ha fatto nel giorno del compleanno della moglie, morta probabilmente lo stesso giorno in cui è scomparsa, il 14 dicembre del 2021. E’ ancora giallo su quello che è successo a Liliana ma oggi Sebastiano, non vuole dimenticare una data speciale: “Io e Liliana non abbiamo mai saltato un compleanno” racconta l’uomo in diretta a Federica Panicucci. E non dimentica la Resinovich neppure oggi, in attesa di avere risposte. “Questo mazzo lo troverò dove lei si trova adesso, ma oggi siamo qui in questo posto perchè lei amava questo posto, e poi qui voglio gettare due sassolini, noi li prendevamo in giro per l’Europa e li portavamo qui, li butterò in mare” ha detto Sebastiano nella diretta di Mattino 5 News.

Sebastiano in tv nel giorno del compleanno di Liliana: “Non mi avrebbe mai lasciato”

Anche oggi, nel giorno del compleanno di Liliana, Sebastiano parla della storia con Claudio e ci tiene a fare delle precisazioni: “Stanno uscendo delle cose che io non conoscevo, forse loro si sono incontrati, hanno riacceso i loro affetti, forse il loro amore, ma a me quello che disturba di più è che lui non ha capito una cosa è che Liliana non voleva lasciarmi e quando lui dice che voleva farlo, io posso dire che Liliana non lo avrebbe mai fatto. ” Di questo sembra essere più che convinto Sebastiano, che non tollera i racconti che Claudio, l’amico speciale della Resinovich, continua a fare in tv. Poi mostra un capello di Liliana che ha trovato sulla maglietta questa mattina, come se fosse un vero e proprio segno che sua moglie ha voluto lasciargli. “Era un messaggio, secondo me è un segno” dice il marito della Resinovich. “Mi appare in sogno e mi dice che è sempre con me” queste le parole di Sebastiano nel corso della puntata del 26 marzo 2022 di Mattino 5 News.