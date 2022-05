E’ tempo d’estate: primo week end davvero caldo per l’Italia, le previsioni

E’ proprio vero che non esistono più le mezze stagioni perchè questa primavera, è durata ben poco, soprattutto in molte regioni che sono passate direttamente dal rigido clima invernale a quello praticamente estivo. E chi ha deciso di passare un fine settimana fuori porta, sabato 14 e domenica 15 maggio, ha scelto bene il week end, perchè già da oggi, il caldo estivo, arriverà in quasi tutta Italia; questo significa che italiani e turisti, si godranno il primo vero fine settimana di caldo quasi estivo. Temperature perfette per passeggiate in montagna ma anche per i primi bagni, soprattutto al sud Italia. Già in questi giorni da Nord a Sud, c’era stato un assaggio d’estate e per il week end non si cambia rotta. L’anticiclone africano Hannibal che si è impadronito dell’Europa centro-meridionale e che ha dato il via ad una fase stabile e dal clima estivo anche sull’Italia rimarrà ben saldo anche nel prossimo weekend.

Vediamo i dettagli con le previsioni meteo per il fine settimana che inizia oggi 13 maggio 2022.

Previsioni meteo fine settimana 13-15 maggio 2022: un fine settimana d’estate

Le ultime notizie sulle condizioni meteo per il fine settimana ci dicono che andremo incontro a condizioni atmosferiche molto simili a quelle degli ultimi giorni; questo significa che avremo il sole ancora protagonista e che le temperature che si manterranno elevate per il tutto il fine settimana. Tuttavia, sul bordo settentrionale dell’anticiclone scorreranno impulsi umidi occidentali, i cui effetti verranno marginalmente avvertiti su alcune delle nostre regioni. Saranno quella alpine innanzitutto a vedere una certa variabilità ( possibile in queste regioni che sabato 14 maggio ci sia qualche scroscio di pioggia o locale temporale, domenica 15 maggio l’instabilità raggiungerà anche parte della dorsale appenninica). In ogni caso, per quello che riguarda le temperature, avremo una media più alta della stagione, che in molte regioni arriverà a superare anche i 25 gradi. In Puglia e in Basilicata sono previsti sia per sabato che per domenica, picchi di 30 gradi. Possibili temporali al nord Italia, nel pomeriggio di domenica.