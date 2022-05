Rimini uccide sua moglie e ferisce sua figlia di 13 anni in modo grave: le ultime notizie

Sono ancora pochissime le notizie he arrivano da Rimini e che ci raccontano, purtroppo, l’ennesimo caso di femminicidio. Un uomo ha accoltellato a morte la moglie a Rimini e ferito in modo grave la figlia di tredici anni, che avrebbe tentato di dividere i genitori. Questa è la prima ricostruzione di quanto sarebbe accaduto poche ore fa nella cittadina dell’Emilia Romagna.

I fatti, secondo la prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio a Rimini, sono avvenuti in una casa di via Dario Campana. In quella abitazione è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha bloccato l’uomo, portato in Questura e sottoposto a un interrogatorio. Purtroppo siamo di fronte, ancora una volta, a un caso di un uomo che uccidere la persona che avrebbe dovuto proteggere e amare.

Secondo quanto emerso, l’omicidio sarebbe l’epilogo di un violento litigio scoppiato attorno alle 16 tra l’uomo, un peruviano, e la moglie. Lui, al culmine dell’alterco, avrebbe preso il coltello scagliando una serie di fendenti contro di lei. La ragazzina di 13 anni, avrebbe cercato di fermare la furia di suo padre e per questo, sarebbe rimasta ferita. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stata ricoverata in ospedale. Nulla da fare invece per la donna: quando i soccorsi sono arrivati, dopo le richieste di aiuto dei vicini di casa, non hanno potuto fare niente per la donna che sarebbe morta a causa delle ferite inferte dall’uomo.

La coppia si occupava della manutenzione del giardino del palazzo in cui è avvenuto l’omicidio