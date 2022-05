Alberto Stasi in esclusiva a Le Iene: tutta la sua verità sull’omicidio di Garlasco

Ha sempre sostenuto di non aver fatto del male a Chiara, alla ragazza che amava. Ha sempre detto di essere innocente e non ha mai cambiato il suo racconto su quella drammatica mattina in cui Chiara Poggi, è stata uccisa nella villetta di Garlasco dove abitava con i suoi genitori. Alberto Stasi lo ribadisce ancora: non è stato lui a uccidere Chiara. Ne parla per la prima volta dal carcere in esclusiva per Le Iene, in una puntata speciale che andrà in onda questa sera, una puntata dal titolo “Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi”. Un faccia a faccia con la iena che lo ha intervistato, durante il quale racconta il suo punto di vista Alberto, e spiega come sia stato possibile che un innocente, sia finito in carcere. “Perché hai fretta di portare in carcere una persona sulla base di un risultato ancora parziale? Non c’era motivo ma il meccanismo si era messo in moto: era stato emesso un provvedimento, i carabinieri erano arrivati, i giornalisti erano già fuori dalla caserma, mandare tutti a casa, in qualche modo, credo dispiacesse”. Sono queste le parole di Alberto Stasi, convinto di essere vittima di un gravissimo errore giudiziario. Sette anni dopo il suo arresto per omicidi, Stasi racconta la sua verità. La puntata speciale de Le Iene dedicata al Delitto di Garlasco andrà in onda oggi, 24 maggio 2022 su Italia 1.

La verità di Alberto Stasi sulla morte di Chiara Poggi

Alberto Stasi sta scontando la sua pena in carcere a Bollate ma ha deciso di tornare a raccontare la sua verità. E conferma, ancora una volta, quello che ha sempre sostenuto: non ha nulla a che fare con l’omicidio di Chiara. “Perché ho deciso di parlare oggi? Per dare un senso a questa esperienza, perché certe cose non dovrebbero più accadere.“

Stasi, nell’intervista a Le Iene spiega: “Se una persona vive delle esperienze come quella che ho vissuto io questa deve essere resa pubblica, a disposizione di tutti, e visto che ho la possibilità di parlare lo faccio, così che le persone capiscano, possano riflettere e anche decidere, voglio dire, se il sistema che c’è va bene oppure se è opportuno cambiare qualche cosa”.

L’intervista ad Alberto Stasi è stata realizzata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. Stasi ha scelto di andare in onda su Italia 1 per raccontare come, secondo lui, sarebbero andate le cose, in un documento inedito. Una lunga intervista in cui l’ormai trentottenne (ne aveva 24 anni all’epoca del delitto) si lascia andare parlando di Chiara, dei suoi genitori, dei magistrati, delle perizie, degli arresti che ha subito e dei processi, anche mediatici, che ci sono stati, approfondendo quelle che lui ritiene siano state storture e che hanno condotto alla sua condanna. Alberto Stasi lo ribadisce anche in questa occasione: è innocente.