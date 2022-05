Il dramma di Luca Simionato: si suicida due giorni dopo la morte di sua moglie JoJo

E’ una storia di quelle che straziano il cuore, è la storia di una coppia innamorata per la quale il destino ha scritto un epilogo drammatico. Purtroppo una di quelle storie che nessuno vorrebbe raccontare ma che inevitabilmente, fanno parte della cronaca. Non ha retto al dolore Luca, non ce l’ha fatta e ha deciso di compiere un gesto estremo. Due giorni dopo aver perso la moglie, Giovanna Vanin detta JoJo, un dolore troppo grande che ha portato Luca Simionato, 54 anni, a togliersi la vita. L’uomo si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato rinvenuto da alcuni operai, a fianco di un biglietto in cui spiegava il suo gesto. L’uomo aveva perso qualche giorno fa la moglie, 55 anni, come lui nell’ambiente dei «bikers» trevigiani. Oggi erano previsti i funerali della donna. Nei 4 giorni in cui la donna era stata in coma, lottando tra la vita e la morte, suo marito non l’ha mai lasciata da sola. E purtroppo, a poche ore dall’ultimo addio, dal giorno del funerale di Giovanna, non ha trovato via d’uscita se non quella di togliersi la vita e raggiungerla chissà, forse in un posto migliore.

Troppo forte il dolore per la morte della sua amata moglie: Luca si toglie la vita

Ci sono dolori ai quali non si riesce a sopravvivere, ci sono momenti in cui le risposte non si trovano e Luca forse, non ha trovato il modo di respirare, di guardare avanti, anche solo di pensare a una vita che fosse diversa da quella che lo avrebbe voluto per sempre al fianco di sua moglie. Poche ore fa aveva raccontato il suo dramma, parlando di come Giovanna era morta: «Si è accasciata su di me e non si è più svegliata», aveva detto il marito. Per lui, scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino, è diventato impossibile immaginare un futuro senza la donna con cui condivideva tutto da 26 anni, compresa la passione per le moto Harley-Davidson che aveva reso un’icona la coppia trevigiana. L’officina-negozio Shop74 era un punto di riferimento per il mondo degli appassionati.