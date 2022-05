E’ del giovane texano scomparso da Roma il cadavere ritrovato vicino a Ponte Sisto

Purtroppo quello che si era temuto poche ore fa è successo; il cadavere ritrovato a Roma è quello del giovane ragazzo texano che era arrivato a Roma insieme ai suoi genitori per un viaggio. Ieri sera, nel corso della puntata di Chi l’ha visto, i genitori del giovane, avevano lanciato un appello per chiedere aiuto ai telespettatori del programma di Rai 3, con la speranza che qualcuno lo avesse notato. Il ragazzo infatti, era uscito dall’albergo in centro a Roma, per parlare al telefono con la sua fidanzata, che avrebbe dovuto raggiungere la famiglia texana il giorno successivo. Lo avevano ripreso le telecamere dell’albergo. E i genitori hanno quindi sperato che si fosse allontanato e smarrito ma che stesse bene, anche se era stata trovata una delle sua ciabatte colorate, nei pressi di un ponte. Purtroppo, come confermato dalla redazione del programma di Rai 3, il cadavere ritrovato, è quello del ragazzo.

La conferma della redazione di Chi l’ha visto

Sulla pagina social del programma di Rai 3 si legge: “Ritrovato purtroppo senza vita il giovane turista americano che la notte tra il 23 e il 24 maggio si era allontanato da un albergo del centro di Roma. E’ suo il corpo ripescato stamattina nel Tevere, all’altezza di Ponte Sisto. In corso accertamenti della Polizia Scientifica. Un abbraccio ai genitori, che ieri sera avevano lanciato un video appello nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?’”.“

Il cadavere ritrovato a Roma è del giovane Elijah

Poche ore fa i media romani avevano dato la notizia, parlando del cadavere di un uomo che era affiorato dalle acque del fiume Tevere. A dare l’allarme, intorno alle 9:45, alcuni passanti che hanno visto il corpo galleggiare all’altezza del lato di piazza Trilussa. In un primo momento si era parlato di un uomo di trent’anni in canottiera bianca e cappellino. E’ stata proprio la presenza di quello specifico indumento, la canottiera a far pensare che potesse essere il giovane texano che era uscito dall’albergo proprio con la canotta bianca e i pantaloni del pigiama.

Sul posto, nella zona di Ponte Sisto, si sono recati i vigili del fuoco con la squadra fluviale che hanno recuperato il cadavere, adagiandolo sulla banchina. Intorno alle dieci, allertati, sono arrivati anche i poliziotti del distretto di Trastevere, incaricati delle indagini. Bisognerà adesso capire se si è trattato di un drammatico incidente, di un suicidio o si una morte violenta.