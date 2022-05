Le ricerche di Liliana Resinovich sul cellulare confermano le parole di Claudio: voleva divorziare, cambiare casa

Il giorno dopo la scomparsa di Liliana Resinovich, Claudio, il suo amico speciale si è presentato da chi indaga per raccontare tutta la sua storia. Ha spiegato che Liliana non stava vivendo un matrimonio felice da tempo, che erano molto amici, anche di più e che avrebbe voluto lasciare suo marito, per iniziare una nuova vita. Le sue parole sono arrivate per parenti e amici di Liliana come un fulmine a ciel sereno. A nessuno la donna aveva confidato di queste intenzioni. Ed è anche per questo motivo che Sebastiano, il marito di Liliana, da dicembre a pochi giorni fa, ha sempre negato che il matrimonio fosse in crisi, ha sempre invitato Claudio a smetterla di raccontare cose non vere in tv e sui giornali, di infangare la memoria di una donna che non si poteva difendere. Ma Claudio, che sul suo cellulare conserva gelosamente tutte le chat in codice con i messaggi che lui e Liliana si scambiavano, non ha mai avuto dubbi, è sempre andato per la sua strada parlando dell’amore che lo legava a Lilly. E oggi, dopo che anche le forze dell’ordine e i periti, hanno analizzato il cellulare di Liliana, si è scoperto che la donna, voleva divorziare. Al momento non è chiaro se avesse davvero intenzione di andare a vivere con Claudio, che in ogni caso ha confermato per l’ennesima volta la volontà della donna di cambiare vita, ma di certo, Liliana, voleva mettere fine al suo matrimonio.

A parlare non è una confidente, una amica, una persona che potrebbe inventarsi tutto ma la cronologia del suo cellulare che non mente.

Liliana Resinovich voleva divorziare: le prove sul cellulare

E se è vero che fino a poche ore prima, Liliana e suo marito erano felici alla Spa, è anche vero che lei mandava messaggi a Claudio, mentre era con il marito. E cercava, ormai da mesi, consigli su come divorziare. Come divorziare senza spendere troppo, come divorziare senza avvocato: sono queste alcune delle ricerche che Liliana aveva sul suo cellulare e sul tablet che le forze dell’ordine hanno analizzato mesi dopo la sua scomparsa e il ritrovamento del cadavere. Come ha raccontato Claudio tra l’altro, Liliana stava davvero cercando un’altra casa più piccola. Sterpin sostiene che la donna volesse affittarla a sue spese, almeno all’inizio, per Sebastiano, visto che lei sarebbe andata a vivere a casa sua. Questo non possiamo saperlo, anche se le forze dell’ordine sono in possesso di tutte le chat che i due si sono scambiati, che potrebbero dimostrarlo. Ma di certo Liliana, stava cercando una casa, un piccolo appartamento, anche questo lo dimostrano le ricerche fatte con il suo cellulare.

Liliana non si è suicidata

Le perizie mediche non lo hanno ancora confermato o smentito ma i parenti di Liliana, dopo le ricerche trovate sul suo cellulare confermano di non avere dubbi. Se Liliana avesse voluto togliersi la vita, avrebbe fatto le medesime ricerche sul cellulare: avrebbe cercato consigli su come farlo “senza soffire”, con “dei sacchetti”, per “asfissia”. E invece non ci sono tracce di nessuna ricerca, la dimostrazione, a detta di chi non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio, che Liliana non si è tolta la vita quel maledetto giorno di dicembre.