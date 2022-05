Lucia Cipriano uccisa e fatta a pezzi nella vasca da bagno: sospetti su una delle tre figlie

E’ ancora sotto shock una delle figlie di Lucia Cipriano che da qualche giorno non sentiva la donna e ha deciso di andare a casa sua per vedere come stesse. Non si aspettava di certo di trovare l’ottantaquattrenne nella vasca da bagno, morta. E mai avrebbe pensato di poter essere sulla scena di un crimine: sembrano non esserci ormai dubbi, la signora Lucia sarebbe stata uccisa, il suo corpo fatto a pezzi anche se non in maniera troppo evidente, e poi nascosta nella vasca da bagno. In un primo momento, si era pensato che la donna fosse morta per cause naturali ma sono bastate poche ore alla scientifica per comprendere che il quadro era un altro. Il Comando provinciale dei carabinieri di via Moscova, si procede ufficialmente per omicidio. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine era stata una delle tre figlie di Lucia, una 47enne arriva a Melzo da Trento; la donna non riuscendo a mettersi in contatto con sua madre ha chiesto aiuto e si è trovata di fronte alla macabra scoperta. La figlia di Lucia Cipriano avrebbe spiegato che da giorni chiedeva a una delle due sorelle che si prendevano cura dell’anziana madre come stesse, come mai non riusciva a parlare con lei ma la donna, non le rispondeva. Per questo si è recata direttamente a Melzo, per constatare con i suoi occhi, quello che stava succedendo. Difficilmente avrebbe anche solo potuto ipotizzare una simile tragedia.

Lucia Cipriano morta e fatta a pezzi nella vasca da bagno di casa sua

Le analisi scientifiche sono andate avanti per tutta la giornata e quella che in un primo momento poteva sembrare una tragedia della solitudine, con una morte per cause naturali, ha preso una piega inaspettata: omicidio e occultamento di cadavere. Le prime persone sentite dagli inquirenti sono state le tre figlie della signora Cipriano. Poi il cerchio della gente da ascoltare si è allargato progressivamente ma il sospetto principale, stando a quanto trapelato, è rimasto uno: il delitto sarebbe maturato in famiglia. Troppe le incongruenze nei racconti di una delle figlie, una 58enne. E’ su di lei che si starebbero concentrando le indagini.

Dalle ultime informazioni sembrerebbe che la sospettata numero uno sia la figlia Rosa che davanti al pubblico ministero Elisa Calanducci si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Non trapela al momento nessun altro genere di informazione.