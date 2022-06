Addio alla piccola Vittoria morta a 5 anni annegata in mare: ha provato a tenersi a una boa

Doveva essere un sabato all’insegna del divertimento per la piccola e la sua famiglia, si è trasformato in un pomeriggio di tragedia. Ha sconvolto l’Italia intera la notizia arrivata da Torre Annunziata nel tardo pomeriggio dell’11 giugno; abbiamo tutti fatto il tifo per lei ma la piccola Vittoria, non ce l’ha fatta. Vittoria Scarpa, la bimba di cinque anni scomparsa in acqua, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, davanti al Lido Risorgimento, intorno alle due di questo pomeriggio, purtroppo è morta.

La piccola era scomparsa intorno alle 13. Per lei diversi appelli anche dal lido con il megafono, poi la foto diffusa sui social con la paura che qualcuno avesse potuto prenderla o rapirla. La storia però, è andata in modo diverso.

Il dramma della piccola Vittoria morta a soli 5 anni

Dopo circa due ore di angoscianti ricerche e dopo il disperato appello lanciato dalla mamma via social, con la foto della bambina e un numero di cellulare da contattare, la piccola è stata ritrovata a mare e soccorsa dal personale della Capitaneria di porto, ma le sue condizioni sono subito apparse critiche. I medici dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata trasportata d’urgenza, hanno cercato di rianimarla per più di un’ora, ma non è stato possibile salvarla.

Che cosa è successo alla piccola Vittoria?

E’ ancora presto per dare una ricostruzione definitiva dei fatti; si cercherà di capire con il racconto dei presenti, come sono andate le cose. L’ipotesi è che la bambina, che stava giocando a riva, si sia avventurata in acqua sfuggendo alla sorveglianza della mamma, che si trovava era in spiaggia con la sorellina più piccola, e che sia stata sorpresa dalla corrente, non riuscendo più a tornare a riva. Pare che sia stata la mamma, a parlare subito di una distrazione di qualche istante, cercando aiuto alle persone presenti in spiaggia, nel tentativo di ritrovare la piccola. Nessuno mai, si sarebbe aspettato questo finale. Vittoria è stata ritrovata aggrappata a una boa, alla quale si è appoggiata nel tentativo di restare a galla. Purtroppo però, non ce l’ha fatta.