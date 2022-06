Il concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo il gioco dei rulli: “Per me è finito tutto, Bonolis non mi ha cercato”

E’ la prima volta che racconta pubblicamente quello che gli è successo dopo la partecipazione a Ciao Darwin. Doveva sicuramente essere una esperienza da ricordare, qualcosa di cui parlare con gli amici, da rivedere in tv. E invece per Gabriele Marchetti, la partecipazione a Ciao Darwin è diventata un vero e proprio incubo. Dopo il gioco dei rulli, nella prova del Genodrome, l’uomo è rimasto paralizzato. In una intervista al Corriere della sera spiega che cosa sta provando e come è diventata oggi la sua vita. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto” dice l’uomo.

Paolo Bonolis non mi ha mai cercato

Marchetti, ricordando il dramma che sta vivendo, ha anche raccontato che si aspettava forse di essere contattato da chi a quel programma ci lavora. Ha detto di non esser mai stato contattato da Paolo Bonolis, non ha ricevuto neppure una telefonata. E poi ha aggiunto: “soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti.”

Gabriele ha spiegato come la sua vita è cambiata: non può fare nulla da solo, dipende in tutto e per tutto da sua moglie o da suo figlio. Di quel maledetto giorno, ricorda l’istante in cui tutto è successo: “Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte . Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente“. Poi in ospedale, le parole dei medici, che gli spiegarono che sarebbe rimasto tetraplegico. Gabriele oggi non può lavorare, non può giocare a calcetto come amava fare.