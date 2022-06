La folle corsa di un furgone a Napoli che investe tre persone, muore un uomo di 73 anni

E’ il video che sta facendo il giro del web e dei telegiornali in queste ore, un video che arriva da Napoli. Nelle immagini si vede la folle corsa di un furgone che ha travolto diverse persone. Tre in particolare sono state investite in modo serio, non tutte insieme. L’uomo che era a bordo del furgone, che guidava il mezzo, ha infatti investito le persone rimaste coinvolte in momenti diversi. Le vittime di questa folle corsa, sono state condotte in ospedale in codice rosso nel primo pomeriggio di oggi. Alle 20.10 di ieri sera una delle vittime della follia di un giovane di 29 anni, fermato qualche ora dopo gli investimenti dopo un’autentica caccia all’uomo, è però deceduta. L’incredibile sequenza del terrore si è consumata rapidamente. L’uomo ha dapprima investito una donna di 40 anni in via Verdi a Volla. Poi, nel vicino comune di Cercola, ha travolto, in via del Progresso un’altra donna di 47 anni e l’uomo di 71 anni che sarebbe poi spirato per le ferite riportate.

E’ morta una delle persone investite ieri a Napoli

L’uomo travolto dal furgone aveva 73 anni e si chiamava Luigi Guadagno. Gli episodi sono avvenuti tra Volla e Cercola, nell’hinterland orientale di Napoli, dove il veicolo, tra viale del Progresso a Cercola e via Verdi a Volla, ha investito due donne e un uomo che sono stati ricoverati in condizioni piuttosto critiche tutti all’ospedale del Mare a Ponticelli. Il furgone è stato ritrovato qualche ora dopo a Ponticelli, il suo conducente è stato invece fermato poco dopo le 18. Si tratta di un uomo residente a Volla, Francesco De Luca. L’autore del folle raid è stato portato in caserma a Cercola e dovrà spiegare i motivi dell’incredibile corsa.

I testimoni che hanno assistito ai tre eventi, raccontano che non si è trattato secondo loro, di un incidente. Spiegano che chi era alla guida del mezzo, sembrava stesse prendendo di mira i pedoni in strada con il solo fine di travolgerli.