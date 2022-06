Caso Gigi Bici, Barbara Pasetti accusata anche di omicidio: Criscuolo non ha voluto uccidere l’ex

“Ora mio padre potrà avere giustizia“. Katia Criscuolo sin dal primo giorno si è battuta per avere la verità su quella che all’inizio sembrava solo una scomparsa. Ha sempre cercato di capire che cosa fosse successo a suo padre, Gigi Bici, e anche in queste settimane, ha atteso che la verità venisse a galla. Non può quindi che tirare un sospiro di sollievo adesso che per Barbara Pasetti, è arrivata anche l’accusa di omicidio. Una nuova svolta sulle indagini per la morte di suo padre, Luigi Criscuolo. Barbara Pasetti non ha solo occultato il cadavere di Gigi Bici ma è anche accusata di averlo ucciso. Tre gradi di giudizio serviranno chiaramente a dimostrare innocenza o colpevolezza ma questo passo, è fondamentale per la famiglia di Gigi che da mesi, aspetta di avere un nome, quello dell’assassino di Luigi. E il nome è quello di Barbara Pasetti, la stessa donna che era andata in tv anche per avere dei confronti con Katia, dopo aver raccontato del ritrovamento del cadavere. Una sceneggiata a quanto pare, visto che adesso Barbara Pasetti è anche accusata dell’omicidio di Luigi Criscuolo.

“Finalmente potremo celebrare il funerale che mio padre aspetta da 5 mesi – aggiunge – e potrò anche riprendermi in mano la mia vita” ha detto Katia rilasciando ai media le prime dichiarazioni a caldo, dopo la notizia sulle sorti di Barbara Pasetti. Katia, sin dal primo giorno, è sempre rimasta a Calignano, frazione di Cura Carpignano il posto in cui si erano perse le tracce del 60enne . Lì aveva attaccato volantini, aveva organizzato ricerche con Protezione civile e cani molecolari ed era andata davanti alle telecamere a lanciare appelli arrivando persino a un confronto con Barbara Pasetti ( diversi sono stati i faccia a faccia nel corso della trasmissione La vita in diretta).

La svolta nel caso: Barbara Pasetti accusata anche dell’omicidio di Gigi Bici

Barbara Pasetti, già in carcere a Vigevano dal 20 gennaio per la tentata estorsione nel caso di Luigi Criscuolo, alias Gigi Bici è stata raggiunta da una seconda ordinanza; la Procura le contesta l’omicidio volontario aggravato: per la Procura è lei l’assassina di Luigi Criscuolo, il commerciante di biciclette di Pavia scomparso l’8 novembre 2021. E nessuna terza persona l’avrebbe aiutata: da sola avrebbe ucciso Criscuolo, occultato il cadavere, abbandonato l’auto e scritto e recapitato le richieste di riscatto recapitate tra novembre e dicembre ai parenti della vittima. Tutto questo per un solo motivo: Gigi Bici si sarebbe rifiutato di uccidere l’ex marito di Barbara come lei gli aveva chiesto.

Il dolore di Katia: “Forse avremmo potuto salvarlo”

“Se mio padre mi avesse chiamata la mattina in cui doveva andare da Barbara forse non sarebbe accaduto nulla. Nessuno avrebbe potuto uccidere due persone. Invece non mi ha telefonato, non c’era nessuno con lui, ma forse mio padre aveva parlato di noi a Barbara, le aveva detto che aveva tre figli da un primo matrimonio e poi una nuova compagna dalla quale aveva avuto un’altra figlia” ha spiegato la figlia di Gigi Bici.

Non si dà pace la ragazza, nessuno sapeva di quello che Gigi stava affrontando da solo. E spiega: “Non so se davvero mio padre abbia ricevuto soldi per far aggredire l’ex marito di Barbara, non so dove siano quei soldi. Non sapevo nulla di questa storia, eppure immagino che qualcuno sapesse e non sia intervenuto. “ E ancora: “Forse avremmo potuto salvare mio padre da questa fine orrenda. Forse avremmo potuto continuare ad essere una bella famiglia. Invece mi sento sola e ho un grande dolore. Ma adesso mi faccio forza e vado avanti. Mi troverò un lavoro e ricomincerò nel nome di mio padre.”