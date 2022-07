Gli danno fuoco mentre videochiama la fidanzata: è in coma. Succede a Napoli

E’ una storia incredibile quella che arriva da Napoli, quasi una vicenda da serie tv ma purtroppo, come spesso diciamo, la realtà supera di gran lunga la fantasia. E’ successo a Napoli: un uomo stava seduto su una panchina, intento a fare una video chiamata con la sua fidanzata quando all’improvviso, è successo l’inaspettato. Delle persone si sono avvicinate e hanno dato fuoco all’uomo, dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. Una vicenda che è al vaglio delle forze dell’ordine ma che è al momento, finita in modo tragico visto che l’uomo è in coma e la sue condizioni sono molto gravi. Secondo una testimone oculare un uomo si sarebbe avvicinato alle spalle della vittima con una tanica. Poi le fiamme e le urla. Il trentaseienne ha provato a rotolarsi a terra e poi ha avuto la forza di correre verso casa, dove è stato soccorso dal fratello. Non è ancora chiaro se sia stato aggredito da un solo uomo o se ci fossero anche altre persone coinvolte.

Uomo cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme: succede a Napoli

I giornalisti del Mattino hanno ricostruito la vicenda. Il fatto è accaduto a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in viale Tiziano. La vittima è Nicola Lupoli, di 36 anni. Il ragazzo è stato avvolto nella notte tra giovedì e venerdì in pochi istanti dalle fiamme: il fratello arrivato sul posto, lo ha portato all’ospedale di Frattamaggiore con ustioni sul corpo e condizioni molto gravi. Dopo un primo ricovero al Cardarelli, il ragazzo è stato poi trasportato a Bari.

Anche la fidanzata del giovane ha fornito la sua testimonianza, essendo appunto, in video chiamata con Nicola. Su un articolo di oggi de Il Mattino, la fidanzata ha spiegato di aver visto, nel buio della notte, un’ombra gettare il liquido sull’uomo e poi accendere il fuoco con un accendino. Stando agli inquirenti, il gesto potrebbe essere la conseguenza di qualche lite dei giorni precedenti, ma non viene esclusa alcuna pista. Le ultime notizie dal policlinico di Bari sono arrivate poche ore fa: l’uomo è in condizioni gravi. Per lui prognosi riservata e coma farmacologico.