A Modena un bambino di 5 anni cade dalla finestra: ricoverato in ospedale

Un altro angoscioso caso di cronaca arriva dall’Emilia Romagna, in provincia di Modena. I fatti risalgono a questa mattina, quando intorno all’ora di pranzo, erano circa le 12,30 nella zona Crocetta, si è verificato un incidente domestico che ha coinvolto un bambino di 5 anni. Il piccolo sarebbe caduto dalla finestra dell’appartamento, per il momento, possiamo dire che la vicenda non si è conclusa in modo tragico. Il bambino fortunatamente, è ricoverato in ospedale. Sarebbe stata una vicina di casa ad accorgersi del piccolo riverso sul selciato del cortile, ancora cosciente, che piangeva gridava per chiedere aiuto.

A cadere dalla finestra, un bambino di 5 anni di origine straniera; si trovava nell’appartamento posto al quinto piano in cui vive la famiglia. Si tratta di un grosso condominio al civico 5/1.

A Modena un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra

Dopo la segnalazione della vicina di casa, l’allarme al 118, che ha inviato immediatamente sul posto l’ambulanza e l’auto medica. Il piccolo paziente è stato soccorso e poi trasportato al Policlinico di Modena in codice di massima gravità. Ricoverato in Terapia Intensiva, è attualmente in prognosi riservata con diversi traumi in più parti del corpo. Tuttavia sembrerebbe miracolosamente non in pericolo di vita, anche se il quadro clinico è sicuramente difficile. Il piccolo si trovava in casa con la nonna, stando a quelle che sono le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini già partite dopo la richiesta di aiuto. I genitori del bambino stavano entrambi lavorando; la madre del piccolo avvisata immediatamente, si è subito recata in ospedale. In casa al momento dell’incidente, forse si trovavano anche i fratelli del bambino.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi poco dopo anche gli agenti della polizia di stato che hanno avviato subito le indagini, per ricostruire i fatti, e informato l’autorità giudiziaria.