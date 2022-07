Chi sono vittime e dispersi sulla Marmolada: le storie

Come succede sempre dopo le grandi tragedie inaspettate, emergono nelle ore successive ai fatti, le storie di chi non c’è più. E succede anche questa volta, dopo la valanga di ghiaccio sula Marmolada. Oggi purtroppo facciamo i conti il dolore per la perdita di chi è morto lasciando tutto e tutti. Sono le storie di persone come Nicolò Zavatta , la vittima più giovane; il ragazzo, di Barbarano Mossano, nel Vicentino aveva solo 22 anni. Chi racconta dell’amore per la montagna di Nicolò, rivela che di recente aveva iniziato con l’alpinismo. Qualche giorno fa aveva chiamato la guida alpina Paolo Dani — il cui nome è nell’elenco delle vittime accertate — per chiedergli di avvertirlo in vista di escursioni più impegnative. Tra le altre vittime, del crollo del seracco sulla Marmolada anche Tommaso Carollo, 48 anni, manager, originario di Thiene e residente a Zané (sempre nel Vicentino). La compagna è invece miracolosamente sopravvissuta ed è tra i feriti ricoverati all’ospedale di Trento. «Sulla Marmolada ha perso la vita anche il nostro Paolo Dani — scrivono dal soccorso alpino con cui ha lavorato molti anni — è tanto dura realizzare che non ci vedremo più».

Si cercano ancora i dispersi

Si cercano ancora una coppia di fidanzati, Gianfranco Gallina, cuoco, ed Emanuela Piran, 36 e 33 anni, lui di Montebelluna e lei di Bassano del Grappa. I genitori della ragazza, sono subito arrivati sul posto, con il cuore pieno di dolore ma la speranza che entrambi si siano salvati anche se al momento, i nomi sono nella lista delle persone disperse.

Nella lista dei dispersi anche una coppia di padovani, di Cittadella. Davide Miotti di 51 anni ed Erica Campagnaro, di 45, genitori di due figli di 25 e 18 anni.

Anche Liliana Bertoldi, 58enne di Levico Terme, due figlie, esperta alpinista e appassionata di fotografia era sulla Marmolada. «Discesa dal ghiacciaio! Sani e salvi anche sto giro». È questo l’ultimo messaggio pubblicato alle 13.39 sul suo profilo Instagram da Davide Carnielli, l’alpinista trentino di 29 anni di Fornace, consigliere comunale e commerciante nel negozio di ferramenta di famiglia di Pergine , Valsugana, anche lui nella lista dei dispersi. Foto sui social prima della tragedia anche per Filippo Bari, 27 anni, di Malo, padre di un bambino di 4. Poi è sparito, travolto da un fiume di ghiaccio e roccia.