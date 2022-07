Marmolada ultime notizie, si aggrava il bilancio: le vittime sono 9

Il bilancio si aggrava, ma viste quelle che erano state le premesse di domenica, si pensava che potesse finire anche in modo più drammatico. Le vittime accertate della tragedia della Marmolada salgono a nove, due in più rispetto al bilancio di martedì. Sono queste le ultime notizie che arrivano dopo che le ricerche continuano senza sosta, con la speranza di poter rintracciare ancora qualcuno.

Gli aggiornamenti al 6 luglio 2022, ci rivelano che i feriti sono invece sette: quattro ricoverati a Trento, tre in ospedali veneti. Lo ha riferito il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Con il nuovo ritrovamento dei resti delle due vittime, probabilmente una delle due coppie venete che non erano state rintracciate, scendono a tre i dispersi.

Delle vittime non ancora identificate, due dovrebbero essere della Repubblica Ceca e in fase di riconoscimento, mentre rimane un corpo senza nome. Secondo quanto si legge sul Corriere della sera, sarebbero stati ritrovati i resti di una donna, ma non è ancora chiaro se si tratta di una vittima già accertata o da ricercare nell’elenco dei dispersi. Decisivo sarebbe stato l’utilizzo del drone nel recupero delle salme.

Tragedia della Marmolada le ultime notizie

Le ricerche degli ultimi tre dispersi che mancano all’appello non si fermano e i tecnici soccorritori di Soccorso alpino, Vigili del fuoco permanenti, Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato effettueranno ricerche anche con il supporto di cani appositamente addestrati. Le operazioni, comunque, avverranno garantendo le condizioni di sicurezza degli uomini impegnati attraverso speciali tecnologie per il monitoraggio dei movimenti del ghiacciaio.

La prevedibilità dell’evento “è esclusa, noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto”. Sono state queste, oggi, le parole del procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi. L’uomo, parlando dell’inchiesta per disastro colposo aperta in seguito al disastro della Marmolada ha aggiunto: “Sentiremo persone, vedremo filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico per fare prove per capire, dal punto di vista idraulico, come mai c’era questa grossa massa d’acqua”.