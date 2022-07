 Vitalie Sofroni cerca di proteggere una donna e suo figlio dal marito violento: ucciso a Parma

Poteva essere la storia di una donna uccisa per strada, e invece è diventata la storia di un uomo che ha perso la vita perchè ha cercato di proteggere un bambino e sua madre. Poteva essere la storia dell’ennesimo femminicidio e invece è diventata la storia di Vitalie Sofroni, ucciso con una serie di coltellate al cuore da un uomo violento senza scrupoli. Vitalie, 40enne moldavo, da poco meno di venti in Italia, lavorava come corriere. Ieri è stato ucciso: ha deciso di non restare a guardare ed è intervenuto in un parcheggio per aiutare una donna che stava litigando con il marito. Sofroni si era accorto che la donna aveva in braccio il bambino e che poteva essere uccisa vista la furia di suo marito. Non è rimasto in disparte, ha agito e ha pagato il suo gesto coraggioso con la vita.

Poche ancora le informazioni su questa triste vicenda che è stata raccontata da Parma Today e che lascia davvero con l’amaro in bocca. Sul luogo dell’omicidio è arrivata subito la sorella di Vitalie. “Mi hanno detto che qui hanno accoltellato mio fratello. Ha salvato una donna con un bambino”.

Cerca di proteggere una donna dalla violenza del marito: ucciso in un parcheggio

Vitalie è stato ucciso dal marito della donna, armato di coltello:, sarebbe stato raggiunto da diverse coltellate al cuore. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, accaduti ieri sera, dopo l’omicidio l’assassino si è dato alla fuga ed è stato rintracciato dopo poche ore in un parco da carabinieri e polizia. L’uomo, un 27enne moldavo, ma con passaporto romeno, è stato arrestato. I particolari della dinamica sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, coordinati dalla Procura.

Nel corso della notte sono arrivate altre notizie sui rapporti tra Vitalie e la coppia. A quanto pare in questi giorni la vittima, stava aiutando la donna, che ormai aveva lasciato la casa, per i maltrattamenti subiti. Si sta accertando se avesse presentato denuncia contro il compagno. Per tutti oggi, Vitalie è un eroe.