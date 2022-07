Ritrovata legata a pochi passi da casa sua Pina Sidero la ragazza scomparsa da Corigliano

Bisognerà indagare per capire quello che è successo a Pina Sidero, la ragazza calabrese scomparsa martedì e ritrovata questa notte. Le forze dell’ordine, dopo aver dato alla giovane l’assistenza di cui necessitava, l’hanno ascoltata per capire che cosa le sia successo. Nella notte la notizia del ritrovamento: Pina è stata ritrovata , viva, seppure provata. Pina Sidero, 22 anni, è scomparsa martedì scorso a Corigliano-Rossano (Cosenza). La giovane era bloccata da una recinzione in filo spinato, non lontana da casa sua, forse vi era stata legata o era solo rimasta incastrata, e non riusciva a liberarsi. La giovane sta rispondendo alle domande del pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari e dei funzionari del Commissariato in merito alle circostanze della sua scomparsa e del suo ritrovamento.

Le ricerche delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari, portate avanti anche con l’utilizzo di droni e cani molecolari, non si sono fermate un attimo e per fortuna hanno dato un esito positivo. Restano da chiarire le dinamiche del suo allontanamento dalla casa in cui la giovane vive con la madre e la sorella. E anche quello che è realmente accaduto, ancora non rivelato dalle forze dell’ordine, visto che la giovane avrebbe, in passato, ricevuto dei biglietti con minacce. Si era anche pensato che la ragazza potesse essersi allontanata da sola, probabilmente, ascoltando le sue parole, gli inquirenti hanno già messo insieme tutti i tasselli del caso. Potrebbe esser successo di tutto: una fuga, un sequestro o anche una messa in scena. Non si esclude davvero nulla anche perchè, secondo quello che emerge, nel posto in cui la ragazza questa notte è stata ritrovata, chi stava effettuando le ricerche, era già passato.

Era stata la madre a denunciare lo scorso 5 luglio la scomparsa della giovane dalla casa nel quartiere “Santa Caterina”, una zona di campagna alle porte della città.