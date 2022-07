E’ morto il 13enne folgorato da un lampione della luce a Montenero di Bisaccia

Purtroppo non arrivano buone notizie dalla provincia di Campobasso. Dopo oltre 10 giorni di agonia è morto il 13enne rimasto folgorato da un lampione della pubblica illuminazione a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Il ragazzo, in occasione della festa per i Santi Pietro e Paolo, stava giocando al parco con degli amici quando è avvenuto il drammatico incidente. Era il 28 giugno. Secondo quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe appoggiato con la spalla al palo della luce, e sarebbe rimasto folgorato, perdendo subito i sensi e accasciandosi a terra. Fortunatamente, era in compagnia di alcuni amici che hanno subito chiamato i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente. Purtroppo però, dieci giorni dopo il ricovero in ospedale, l’epilogo è stato drammatico. In merito al palo dell’illuminazione non risultano segnalazioni di malfunzionamento o guasti presso l’ufficio tecnico del Municipio di Montenero. Le indagini ora continuano per omicidio colposo.

13enne morto folgorato da un palo della luce: le ultime notizie

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno provato a rianimarlo con il defibrillatore, poi lo avevano trasportato all’ospedale di Termoli. Da lì poi il trasferimento nella Rianimazione dell’ospedale di Foggia, dove le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni.

La Procura di Larino ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e ha sequestrato l’area dove si trova il lampione. Ora il magistrato è in attesa della dichiarazione sanitaria e della documentazione dall’ospedale Riuniti di Foggia per decidere sull’autopsia, che appare una scelta scontata in considerazione della dinamica della tragedia.