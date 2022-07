Giallo a Bologna: cadavere ritrovato in una pozza di sangue in periferia

Un vero e proprio giallo arriva oggi da Bologna, un mistero tutto da risolvere per le forze dell’ordine che poche ore fa, hanno ritrovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni. Il corpo è stato rinvenuto nell’area abbandonata delle ferrovie ‘Bologna San Donato’ in via Larga, periferia di Bologna. E’ lì che i Carabinieri hanno ritrovato il cadavere del 25enne in una pozza di sangue. In queste ore, i Carabinieri, stanno cercando di dare un nome alla vittima e di capire anche che cosa sia accaduto. Da una prima analisi della scena del crimine, sembrerebbe proprio che si sia trattato di un omicidio. L’unica cosa che al momento i Carabinieri hanno potuto constatare sul cadavere è che si tratta di uno straniero. Il 118 è stato allertato da una ragazza che però al momento non è stata rintracciata e si cerca appunto di capire se era lì per caso o se possa aver visto qualcosa o ancora, se possa avere qualcosa a che fare con la morte del 25enne.

E’ giallo a Bologna: una ragazza chiama il 118 e parla di aggressione

Da quanto emerge, la ragazza che si è messa in contatto con il 118 ha chiesto aiuto ai soccorritori, parlando di una aggressione, e forse il ragazzo è la vittima di una lite. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto, la ragazza non c’era più, si era dileguata nel nulla. Sul posto anche il medico legale per tutti i rilievi del caso e le forze dell’ordine che cercheranno anche di capire se nei pressi di quel casolare sono presenti delle telecamere per poter magari visionare delle immagini utili per comprendere che cosa sia accaduto. Una delle poche certezze di questa mattina: il ragazzo sarebbe stato ucciso con un’arma da taglio.