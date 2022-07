Suicida in carcere Davide Paitoni: aveva ucciso suo figlio di 7 anni e tentato di uccidere la sua ex

Arrivano le ultime notizie dal carcere di Milano dove, Davide Paitoni, il 40enne che il primo gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone, si è tolto la vita. L’uomo si è suicidato poche ore fa e oggi, la notizia, è arrivata a tutti i media. Davide Paitoni aveva ucciso suo figlio solo per vendicarsi della sua ex moglie, aveva tentato di ammazzare anche lei, senza riuscirci. “Ognuno faccia i conti con la propria coscienza”, commenta Stefano Bruno, il legale dell’uomo. “Il 6 luglio era stato notificato a Davide Paitoni l’avviso di conclusione indagini in relazione all’omicidio del figlio e mercoledì era fissata la discussione, con giudizio abbreviato, nel procedimento per tentato omicidio di un collega di lavoro“, scrive in una nota il Procuratore di Varese Daniela Borgonovo.

Suicida in carcere Davide Paitoni: aveva ucciso suo figlio di 7 anni

Lunedì il gip aveva negato la perizia psichiatrica chiesta dal difensore, stabilendo che le modalità con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l’esame. Paitoni sarebbe dovuto comparire in aula a Varese martedì, per il tentato omicidio di un collega avvenuto ad Azzate nel 2021.

Era il 2 gennaio quando l’uomo, che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, si era recato presso la casa in cui erano ospitati la sua e e suo figlio. Con un tranello aveva attirato il bambino in una stanza lontano dai nonni, poi lo aveva ammazzato. Aveva cercato di uccidere anche sua moglie che si è salvata, dopo esser stata accoltellata, grazie all’intervento dei sanitari subito arrivati sul posto in sui aiuto.

Dopo aver ucciso suo figlio con un colpo mortale alla gola, aveva lasciato sul suo corpicino Paitoni un biglietto con scritto: “Mi dispiace, perdonami. Papà”.