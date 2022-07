Annamaria d’Eliseo impiccata in garage, fermato il marito: “Non sono stato io”

Le ultime notizie da Lanciano, in provincia di Chieti. Che cosa è successo ad Annamaria d’Eliseo, la donna ritrovata morta nel garage di casa sua? Si indaga per capire che cosa sia accaduto alla 60enne collaboratrice scolastica in una scuola elementare, trovata venerdì esanime con dei cavi elettrici intorno alla gola. Come succede spesso in questi casi, i primi sospetti sono tutti sul marito della donna che in queste ore è stato interrogato ma che continua a dichiararsi innocente: “Il mio assistito ha risposto a tutte le domande, ha smentito di aver ucciso la moglie e ha detto di non averla mai maltrattata“. Sono le parole dell’avvocato Claudio Nardone, legale del marito della donna trovata morta in una rimessa-garage vicino all’abitazione di famiglia.

Oggi, le prime indiscrezioni sull’interrogatorio dell’uomo che sarebbe durato diverse ore. Il marito di Annamaria, un uomo di 70 anni, vigile del fuoco in pensione, è al momento indagato a piede libero per omicidio. Il pm Serena Rossi voleva chiarimenti sulle circostanze della morte della moglie. La rimessa dove la donna è stata trovata, annessa alla villa di famiglia, ora è sotto sequestro

Annamaria D’Eliseo ultime notizie: è stata uccisa, da chi?

I carabinieri, che inizialmente ipotizzavano il suicidio per impiccagione, con relativa asfissia, sospettano si sia trattato di una messinscena.

Il racconto sul quale al momento ci si può basare è quello del marito di Annamaria d’Eliseo. L’uomo ha raccontato di aver ritrovato sua moglie intorno alle 13 di venerdì; la donna era ormai senza vita. Quando ha capito che non avrebbe potuto fare nulla, ha deposto a terra il corpo e poi ha chiamato i soccorsi. I carabinieri continuano a studiare i risvolti della vicenda e vanno avanti nell’analisi negli accertamenti operativi più importanti.

Fondamentali quelli scientifici, a partire dall’autopsia che il medico legale Cristian D’Ovidio, consulente della procura di Lanciano, dovrebbe eseguire all’inizio della prossima settimana.

“Cara Anna voglio ricordarti così. Sorridente! Preziosissima collaboratrice, instancabile lavoratrice, amorevole supporto ai nostri alunni, presenza discreta ed elegante nella nostra scuola“: è il ricordo su Facebook di Mirella Spinelli, la dirigente scolastica dell’istituto in cui la vittima lavorava. Nelle prossime ore emergeranno certamente altri dati su questa triste vicenda ma già trapelano indiscrezioni circa il rapporto tra Annamaria e suo marito, che pare, non fosse idilliaco. E per l’ennesima volta, si fa avanti, lo spettro di un femminicidio.