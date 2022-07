Adriano Pacifico scomparso in Francia: era in marcia per il cammino di Santiago

Che fine ha fatto Adriano Pacifico? Lo vorrebbero sapere i suoi familiari che ormai, da più di una settimana, non hanno più sue notizie. Il 3 luglio è partito con la sua bicicletta in direzione Spagna per realizzare un suo grande sogno, fare un viaggio “on the road” all’estero e raggiungere Santiago di Compostela da Bastiglia (Modena), suo paese d’origine. Per Adriano, portare a termine il cammino di Santiago era davvero un sogno, era quello che voleva fare in questo momento della sua vita tanto che, pochi giorni prima di partire, si era tatuato una conchiglia, che è il simbolo dei camminatori. Purtroppo però quello che era il sogno di Adriano Pacifico, per la sua famiglia si sta trasformando in un incubo visto che il ragazzo è scomparso nel nulla. Adriano ha 33 anni, fa il cuoco e si occupa anche delle sue due bambine.

Adriano Pacifico scomparso nel nulla: le ultime notizie

Da una settimana purtroppo, la famiglia di Adriano non riesce a parlare con lui. L’ultimo contatto è avvenuto l’11 luglio. Adriano aveva spiegato di trovarsi a Tolone, in Francia. La mamma di Adriano spiega che sono stati contattati dal ragazzo che però aveva usato il cellulare di un’altra persona. I familiari del cuoco quindi hanno deciso di rivolgersi pubblicamente a chi potrebbe aver incontrato il ragazzo, per capire che fine abbia fatto.

La mamma di Adriano in Francia per cercarlo

La mamma di Adriano, dopo quella telefonata, ha capito che c’era qualcosa di strano. Adriano aveva fatto una video chiamata dicendo che il suo cellulare si era rotto e che per questo non poteva farsi sentire. Alla madre aveva detto che, dopo alcuni giorni di pedalate, si era voluto fermare perché non si sentiva bene fisicamente. Ma che sarebbe voluto ripartire di lì a breve per raggiungere la Spagna. Da quella chiamata nessuna notizia. La mamma di Adriano continua a essere convinta che suo figlio non stia bene e abbia bisogno di aiuto. La donna infatti, ha provato a ricontattare la persona che aveva prestato il telefono a suo figlio che ha raccontato diverse versione dei fatti, per questo lei, non si fida fino in fondo.

La signora Grazia ha notato che “in una di queste videochiamate questa persona viveva in un luogo particolare, sembrava una baracca. Un posto abbandonato e trasandato. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso“. Adriano starebbe inoltre facendo in Francia, diversi prelievi giornalieri, 20 o 30 euro ed è per questo che sua madre è andata subito in quel posto per cercare suo figlio e riportarlo a casa.