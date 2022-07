Le nuove regole del ministero per il covid: dalla quarantena alle mascherine

Questa nuova ondata di covid che sta interessando l’Italia nel mese di luglio rende a quanto pare necessaria una nuova ordinanza da parte del Governo, ordinanza che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Stando a quanto si legge su La Stampa, che anticipa alcuni dei punti chiave delle nuove regole, starebbero per arrivare nuove indicazioni relative alla quarantena per chi ha contratto il covid.

Nelle prossime ore, dovrebbe essere il ministro della Salute Roberto Speranza a rendere note le regole, pubblicando una sorta di circolare che prevede la riduzione della durata dell’isolamento per tutti. Non solo: in autunno, i positivi asintomatici potranno uscire indossando obbligatoriamente la mascherina Ffp2, con i trasgressori che verranno puniti anche penalmente. E’ quasi evidente che al momento, lo stiano già facendo molte persone e che molte altre vadano in giro senza mascherina e che contagino una serie di persone che si ritrovano a essere contagiati senza spiegarsi come sia accaduto.

La nuova quarantena: le regole

Secondo il quotidiano, l’idea della quarantena light deriva dal documento consegnato nei giorni scorsi dalle Regioni al ministero della Salute. La quarantena massima di 21 giorni, oltre la quale si può uscire di casa in assenza di sintomi da una settimana, verrebbe diminuita a 15 giorni. Le Regioni tuttavia premono affinché ci sia un’ulteriore riduzione fino a 10 giorni. Regole che è bene considerarlo, valgono sulla carta perchè migliaia di italiani ormai si affidano ai tamponi casalinghi senza neppure segnalare la positività.



Le nuove regole per il tampone: Tampone dopo 48 ore

Con le regole attuali, in caso di positività bisogna aspettare 7 giorni per effettuare un nuovo tampone. Se negativo, si può uscire. La nuova circolare cambia anche questa impostazione: chi non ha più sintomi da 48 ore e risulta negativo al test sarà subito libero

In autunno, secondo il quotidiano, verrebbe anche abolita la quarantena per gli asintomatici, che però dovranno indossare la mascherina Ffp2. E’ evidente che in questo momento, in Italia, ogni persona si stia facendo le sue regole e questo ha anche provocato una serie di contagi inattesi che stanno rendendo questa estate, non poco complicata per molte persone.



Nuove regole per la Mascherina Ffp2

Gli asintomatici che violano la norma verrebbero sanzionati sia penalmente che pecuniariamente, come accade con chi infrange l’isolamento domiciliare. Limitatamente a quest’ultimo caso, le sanzioni attuali prevedono l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5mila euro.