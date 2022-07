Quando ricomincia la scuola a settembre 2022? Il calendario regione per regione

E’ passato poco più di un mese dalla fine dell’anno scolastico 2021-2022 ma è tempo di pensare al nuovo anno! E sono già pronti i calendari per la ripartenza. Quando si tornerà sui banchi di scuola? Come sempre, il calendario per il primo giorno di scuola, e per il ritorno in classe, varia da regione a regione. Il mese di settembre è il mese del rientro nelle aule ma chiaramente, ogni regione, in modo autonomo, anche in base al clima, un aspetto non di poco conto da tenere in considerazione, deciderà quando si tornerà a studiare! Secondo le ultime notizie sui calendari per il rientro a scuola a tornare in classe per primo saranno gli studenti e le studentesse della provincia autonoma di Bolzano. Si rientrerà infatti in classe il 5 settembre. Un altro mese e mezzo di ferie quindi, e poi si ricomincia, zaino in spalla! A seguire poi toccherà la settimana successiva alla maggior parte delle regioni italiane, che hanno scelto il 12 luglio come data di inizio per l’anno scolastico 2022-2023. Tra il 13 e il 15 settembre poi, ci sarà la ripartenza per le altre regioni che hanno scelto di iniziare con una manciata di giorni di ritardo rispetto alle altre. A dispetto di quanto si possa pensare, chiudono il calendario due regioni totalmente diverse tra loro, nord e sud. Il 19 settembre ultima campanella per la Sicilia e per la Valle d’Aosta.

Calendario nuovo anno scolastico 2022-2023: quando ricomincia la scuola?

– Provincia autonoma di Bolzano: inizio lezioni il 5 settembre 2022

– Provincia autonoma di Trento: inizio lezioni il 12 settembre 2022

– Lombardia: inizio lezioni il 12 settembre 2022 (5 settembre per l’infanzia)

– Piemonte: inizio lezioni il 12 settembre 2022

– Veneto: inizio lezioni il 12 settembre 2022

– Friuli Venezia Giulia: inizio lezioni il 12 settembre 2022

– Basilicata: inizio lezioni il 12 settembre 2022

– Abruzzo: inizio lezioni il 12 settembre 2022

– Campania: inizio lezioni il 13 settembre 2022

– Puglia: inizio lezioni il 14 settembre 2022

– Calabria: inizio lezioni il 14 settembre 2022

– Umbria: inizio lezioni il 14 settembre

– Marche: inizio lezioni il 14 settembre 2022

– Liguria: inizio lezioni il 14 settembre 2022

– Sardegna: inizio lezioni 14 settembre

– Molise: inizio lezioni il 14 settembre 2022

– Lazio: inizio lezioni il 15 settembre

– Emilia Romagna: inizio lezioni il 15 settembre 2022

– Toscana: inizio lezioni il 15 settembre 2022

– Sicilia: inizio lezioni il 19 settembre 2022

– Valle d’Aosta: inizio lezioni il 19 settembre 2022